Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μία στις πέντε μοτοσυκλέτες που πωλούνται στη χώρα μας είναι Honda.

Το 2025, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη σημείωσε κορυφαία επίδοση στις ταξινομήσεις δικύκλων στην Ελλάδα, με την Honda Motorcycles να κατακτά την πρώτη θέση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μία στις πέντε μοτοσυκλέτες που πωλούνται στη χώρα μας είναι Honda.

Η Honda Motorcycles, γνωστή για την απαράμιλλη ποιότητα, την αξιοπιστία και τις πρωτοποριακές τεχνολογίες της – όπως τα συστήματα μετάδοσης DCT και e-clutch – προσφέρει επίσης κορυφαία συστήματα ασφάλειας, υψηλή μεταπωλητική αξία και τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων στην αγορά, καλύπτοντας όλο το φάσμα αναγκών των αναβατών.

Το 2025, συνολικά 15.761 Έλληνες επέλεξαν Honda για την καθημερινή τους μετακίνηση ή για τις περιπέτειές τους στους δρόμους, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των Ελλήνων λάτρεις των δύο τροχών.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Honda Motorcycles ευχαριστούν θερμά όλους τους πελάτες τους για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη, ενισχύοντας το μήνυμα ότι η δύναμη των ονείρων μπορεί να γίνει πραγματικότητα.