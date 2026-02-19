Άκαρπες οι έρευνες για το φουσκωτό από το πολύνεκρο ναυάγιο, σεε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση.

Άκαρπες απέβησαν οι υποθαλάσσιες έρευνες για τον εντοπισμό του φουσκωτού σκάφους που βυθίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου στη θαλάσσια περιοχή του Μερσινιδίου, στη Χίο, σε ένα τραγικό ναυάγιο με 15 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Η επιχείρηση εντοπισμού ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 14:30 το μεσημέρι της Πέμπτης, με την ομάδα ερευνών να επιστρέφει στο λιμάνι της Χίου χωρίς να έχει εντοπίσει ίχνη ή τμήματα του βυθισμένου σκάφους σύμφωνα με το astraparis.gr. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε συγκεκριμένο θαλάσσιο σημείο που είχε υποδειχθεί βάσει μαρτυριών και εκτιμήσεων για την πορεία του σκάφους πριν τη βύθισή του που συνέβη τη νύχτα της 3ης Φεβρουαρίου.

Οι συνθήκες στο βυθό, τα θαλάσσια ρεύματα και το βάθος της περιοχής δυσχέραναν το έργο των δυτών και των τεχνικών συνεργείων. Παρά την αξιοποίηση ειδικού εξοπλισμού, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του φουσκωτού, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του δυστυχήματος. Η διαδικασία των ερευνών έγινε παρουσία της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση, στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Στο σκάφος επέβαινε και ο συνήγορος του φερόμενου ως διακινητή, Αλέξανδρος Γεωργούλης, ο οποίος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν η ανακρίτρια θα διατάξει τη συνέχιση των ερευνών τις επόμενες ημέρες ή αν θα αξιοποιηθούν επιπλέον τεχνικά μέσα για τον εντοπισμό του ναυαγίου. Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένουν νέα στοιχεία που θα ρίξουν φως στα αίτια του δυστυχήματος.

Να σημειωθεί ότι το αίτημα για την ανάσυρση της λέμβου είχε υποβάλλει εδώ και μία εβδομάδα η υπεράσπιση του 31χρονου Μαροκινού - που κατηγορείται ως διακινητής - όπως άλλωστε και μια σειρά άλλα αιτήματα για τη συμπληρωματική εξέταση του τελευταίου μάρτυρα, την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του κατηγορουμένου με λιμενικούς, την αναπαράσταση της σύγκρουσης, την ανάσυρση της λέμβου, καθώς και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από ειδικό νηογνώμονα - ναυπηγό μηχανικό.

Σημειώνεται πως η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ πλέον αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως τα πιστοποιητικά θανάτου αναφέρουν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ από την πλευρά του Λιμενικού υπάρχει η παραδοχή πως οι κάμερες του Λιμενικού παρέμειναν από επιλογή κλειστές, ενώ ο κυβερνήτης δεν κατέγραψε το τι συνέβη στο ημερολόγιο πλοίου, επικαλούμενος πόνο στο αριστερό του χέρι, παρότι... είναι δεξιόχειρας.

Το χρονικό του ναυαγίου

Με αίμα η θάλασσα στις 3/2 στη Χίο όταν μια λέμβος που μετέφερε μετανάστες συγκρούστηκε με περιπολικό του Λιμενικού Σώματος σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή των Αρχών. Ο απολογισμός είναι 15 νεκροί, 22 στο νοσοκομείο και τρεις στη ΜΕΘ. Σύμφωνα με το Λιμενικό, το σκάφος τους εντόπισε το δουλεμπορικό, χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας να κινείται προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του Λιμενικού, ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουσή του στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το δουλεμπορικό ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον επτά επιζήσαντες μετανάστες αναφέρουν στις καταθέσεις τους ότι το σκάφος του Λιμενικού χτύπησε αιφνιδιαστικά το ταχύπλοο στο οποίο επέβαιναν. Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι βρέθηκαν ίχνη θραύσης του πυθμένα στο σκάφος του Λιμενικού, μήκους 20 εκατοστών στην πίσω πλευρά του, συμπληρωματικά σε εκείνα που είχαν αρχικά παρουσιαστεί στη δεξιά πλευρά της πλώρης του. Αυτό ενδεχομένως να θεωρείται ένδειξη ότι υπήρξε και δεύτερη φάση σύγκρουσης μεταξύ των δύο σκαφών. Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, για όλους (με εξαίρεση έναν) από τους 15 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, αναγράφεται ως αιτία θανάτου τα βαριά χτυπήματα στο κεφάλι και οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε μια περίπτωση αναφέρεται ως αιτία θανάτου ο πνιγμός.

Προβληματισμό προκαλούν οι αντικρουόμενες πληροφορίες που προκύπτουν για τον 31χρονο Μαροκινό, που πλέον έχει συλληφθεί με την κατηγορία του διακινητή. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας αναγνωρίστηκε από δύο επιζώντες λίγες ώρες μετά το ναυάγιο – αφού πρώτα πέντε είχαν πει ότι δεν τον αναγνωρίζουν.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 31χρονου, Δημήτρη Χούλη, η διαδικασία δεν ήταν η πρέπουσα, καθώς δεν παρουσιάστηκε η φωτογραφία του εντολέα του μεταξύ άλλων φωτογραφιών, προκειμένου να γίνει κανονικά η αναγνώριση. Αντίθετα, οι ανακριτικές αρχές τούς υπέδειξαν μία και μόνο φωτογραφία και συγκεκριμένα του νεαρού Μαροκινού. Μάλιστα, από τους δύο που τον αναγνώρισαν, η μία γυναίκα έχει ανασκευάσει τη μαρτυρία της, υποστηρίζοντας πως της υπέδειξαν άλλη φωτογραφία, ενώ εκείνη ήταν σε σύγχυση. Οι επιζώντες έχουν δηλώσει πως ο οδηγός της λέμβου ήταν μετρίου αναστήματος, μιλούσε τουρκικά και είχε σκεπασμένο το πρόσωπό του με μάσκα.

Σύμφωνα πάντα με τον Δ. Χούλη, ο εντολέας του δεν μιλά τουρκικά, δεν θα μπορούσε να επικοινωνεί με τους υπόλοιπους μετανάστες και πρόσφυγες, καθώς δεν μιλά ούτε φαρσί (αλλά μόνο αραβικά), ενώ είναι αρκετά ψηλός άνδρας. Αξίζει να σημειωθεί πως ο άνδρας που συνελήφθη δεν έχει κανένα τραύμα από τη σύγκρουση.

