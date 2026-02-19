Στο πλαίσιο της επιχείρησης εξουδετέρωσης της νάρκης το λιμάνι του νησιού ήταν πλήρως αποκλεισμένο.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία σήμερα το πρωί η επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης νάρκης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Στελίδας, στη Νάξο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες από ειδική Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικό Ναυτικό. Σύμφωνα με το naxostimes.gr η νάρκη εντοπίστηκε χθες από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Στη συνέχεια οργανώθηκε επιχείρηση για την ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά της, με στόχο την αποτροπή κάθε ενδεχόμενου κινδύνου. Η νάρκη τοποθετήθηκε στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα Νάξου, όπου ήταν υπό διαρκή φύλαξη από στελέχη του Λιμεναρχείου μέχρι και σήμερα όπου εκκίνησε η επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού. Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, ενώ ελήφθησαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία κατοίκων και επισκεπτών.

Ειδικότερα, από τις 07:00 και μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης, δεν επιτρεπόταν η είσοδος και διέλευση πεζών και οχημάτων εντός του Τουριστικού Καταφυγίου, ενώ υπήρξε και περιορισμός στην κίνηση πλοίων και σκαφών, με απαγόρευση απόπλου και κατάπλου από και προς το λιμάνι, για όσο διήρκεσαν τα μέτρα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.

Δείτε το βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=Za7CEwbxQeQ}