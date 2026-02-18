«Απάτητες» θα παραμείνουν οι διάσημες παραλίες με τους κατοίκους να ικανοποιούνται από την απόφαση που τις προστατεύει από την εμπορευματοποίηση.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας προχώρησε σε άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας που θα οδηγούσε στη χορήγηση άδειας για την εγκατάσταση καντίνων και ομπρελοξαπλωστρών στις προστατευόμενες παραλίες Πορί και Ιταλίδα του Άνω Κουφονησίου.

Η απόφαση σύμφωνα με τον parianostypos.gr ήρθε μετά από παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο αίτημα του τοπικού δήμου για την προστασία των δύο παραλιών, γνωστών για τον παρθένο χαρακτήρα και το ευαίσθητο φυσικό τους περιβάλλον.

Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν εκφράσει ανησυχία ότι η εμπορευματοποίηση των παραλιών θα αλλοίωνε τη φυσική τους ομορφιά. Με τη διακοπή των διαδικασιών αδειοδότησης, οι ντόπιοι δικαιώθηκαν, ενώ η παρέμβαση του υπουργού επιβεβαίωσε την ανάγκη προστασίας των μικρών κυκλαδίτικων παραλιών από οργανωμένες εμπορικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας, η Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής καλείται να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε παραχώρηση που θα επηρέαζε τον χαρακτήρα των παραλιών. Η απόφαση θεωρείται σημαντική για τη διατήρηση των «απάτητων» παραλιών, διασφαλίζοντας ότι οι Πορί και Ιταλίδα θα παραμείνουν περιοχές με φυσική ομορφιά και χωρίς εμπορική εκμετάλλευση. Ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είχε υποβάλει νωρίτερα το ίδιο αίτημα, επισημαίνοντας τη σημασία της προστασίας των μικρών παραλιών για τον τουρισμό και το περιβάλλον. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια θετική είδηση για τους κατοίκους και τους επισκέπτες που επιθυμούν να απολαμβάνουν ανέγγιχτες παραλίες, διατηρώντας τον μοναδικό χαρακτήρα των Κουφονησίων.

