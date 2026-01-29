Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας ενισχύει τη διαφάνεια και διασφαλίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού και της παραλίας.

Ψηφιακά πραγματοποιείται πλέον η υποβολή αιτήσεων για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας, στο πλαίσιο της πλήρους ψηφιοποίησης της σχετικής διαδικασίας.

Η νέα ρύθμιση αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών, την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποτελεσματικότερη προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα των αιγιαλών και των παραλιών.

Η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά όμορες επιχειρήσεις και ναυταθλητικά σωματεία, για δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού. Από σήμερα, όλες οι αιτήσεις καθώς και τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω ενιαίας και εξειδικευμένης πλατφόρμας, η οποία σχεδιάστηκε στο πλαίσιο συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων έχει οριστεί έως τις 15 Μαρτίου 2026. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται αναλυτικά για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα βήματα της διαδικασίας και τις σχετικές οδηγίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η ψηφιοποίηση της διαδικασίας ενισχύει τη διαφάνεια και διασφαλίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού και της παραλίας. Το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2026 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 283 Β΄).