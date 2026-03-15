Ποιον στόχο έχουν Ανδρουλάκης, Δούκας, Γερουλάνος, Χριστοδουλάκης.

Αντίδοτο στην εσωστρέφεια που χτύπησε κόκκινο τις τελευταίες ημέρες με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου αναζητά εναγωνίως η Χαριλάου Τρικούπη. Και η υψηλή συμμετοχή στη σημερινή εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των συνέδρων μπορεί να θεωρηθεί ως η καλύτερη απάντηση στο αρνητικό κλίμα της εβδομάδας που πέρασε. Οι εκτιμήσεις δεν είναι εύκολες, ωστόσο ένα νούμερο που θα προσεγγίζει τις 100 χιλιάδες λογίζεται ως το ιδεατό, ιδίως σε συνθήκες που η ενεργή εμπλοκή με τα κόμματα δεν αποτελεί προτεραιότητα για το μεγαλύτερο τμήμα των πολιτών.

Οι κάλπες στήνονται σε όλη την Ελλάδα, ενώ και οι σύνεδροι από τον απόδημο ελληνισμό εκλέγονται σήμερα. Εξαίρεση υπάρχει στις κάλπες του συνδικαλιστικού και των επιστημόνων που είναι προγραμματισμένες για την Πέμπτη. Οι υποψήφιοι σύνεδροι είναι περίπου 6.000 χιλιάδες και από αυτούς αναμένεται να εκλεγούν κοντά στις 4000 χιλιάδες. Υπολογίζεται ότι οι ex officio σύνεδροι προσεγγίζουν τους 900 και ως εκ τούτου κάρτα συνέδρου θα δικαιούνται περίπου πέντε χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ. Όπως και να έχει, πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο συνεδριακό σώμα, που θα κληθεί να πάρει τις τύχες του κόμματος στα χέρια του και να εκλέξει τη νέα Κεντρική Επιτροπή.

Ο πρώτος στόχος των συνεργατών του κ. Ανδρουλάκη είναι να κυλήσουν ομαλά οι διαδικασίες και να μην επηρεαστούν τα μέλη του ΠΑΣΟΚ από το κλίμα των προηγούμενων ημερών. Το προεδρικό μπλοκ είναι προφανώς το πιο συντεταγμένο, καθώς υπολογίζεται ότι θα εκλέξει παραπάνω από το 60% των συνέδρων. Με βάση τις ίδιες αναλύσεις, τη δική του μερίδα του λέοντος θα έχει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να έχει το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των συνέδρων. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η σύμπλευση των τελευταίων 24ωρων των κυρίων Δούκα και Γερουλάνου με αφορμή τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου θα οδηγήσει σε μια ευρύτερη συμμαχία. Το σύστημα της εκλογικής διαδικασίας από την άλλη δεν ενισχύει τις συμμαχίες από τη στιγμή που υπάρχει η μονοσταυρία στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των συνέδρων.