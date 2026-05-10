Αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του Dnews για την ταυτότητα και τον στόχο του drone που βρέθηκε στη Λευκάδα. Η ανησυχία στην Αθήνα έχει χτυπήσει κόκκινο, καθώς η παρουσία του Drone και η τυχαία ανακάλυψή του σε ελληνικά χωρικά ύδατα (στη Λευκάδα) δείχνουν πως υπάρχει ευρύτερη επιχειρησιακή επέκταση του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Όπως αποκάλυψαν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές στο Dnews στόχος ήταν εκτός πολύ μεγάλου απροόπτου ρωσικό εμπορικό πλοίο που ανέβαινε ή κατέβαινε την Αδριατική Θάλασσα. Το drone μεταφέρθηκε από πλοίο της Ουκρανίας και πιθανότατα υπήρξε εμπλοκή στο χειρισμό του και γι΄ αυτό έμεινε στην περιοχή της Λευκάδας χωρίς να χτυπήσει το ρωσικό πλοίο. Δηλαδή δεν μπόρεσαν οι Ουκρανοί να το λειτουργήσουν από μακριά, αφού το είχαν ρίξει στη θάλασσα λόγω βλάβης. Αυτή τουλάχιστον τη στιγμή οι αρμόδιες πηγές εξετάζουν αλλά δεν υιοθετούν το σενάριο οι Ουκρανοί να είχαν κρύψει το πλοίο στη Λευκάδα αναμένοντας να περάσει ρωσικό εμπορικό πλοίο και τότε να το ενεργοποιήσουν.

Τα εκρηκτικά που είχε πάνω του πάντως δεν να μπορούσαν να εκραγούν μόνα τους χωρίς πυροδότηση με τηλεχειρισμό, παρά σε απίθανες περιπτώσεις. Η ποσότητά τους και η «ποιότητά» τους πάντως -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- ήταν τόση και τέτοια που -αν δεν υπήρχε η αστοχία- θα προξενούσε πολύ μεγάλες καταστροφές στο ρωσικό εμπορικό πλοίο, με πιθανότερο ενδεχόμενο το ναυάγιο.

Εντύπωση όμως προκαλεί ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δεν πήραν χαμπάρι τίποτα από όλα αυτά, ενώ ερευνάται πλέον αν αποτελούν μέρος ύπαρξης ευρύτερων δυνάμεων και σχεδίου επιχειρήσεων της Ουκρανίας εντός των χωρικών υδάτων της Αθήνας.

«Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει», είπε για το dorne που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός τόνισε ότι «δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, δημιουργούμε τις δυνατότητες, ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το Πολεμικό Ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή»,

«Ήμουν στην Πορτογαλία που έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για θαλάσσια drones στην ΕΕ, έτσι ώστε ο,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς».