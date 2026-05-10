Καθιερώθηκε τον 20ο αιώνα και προέρχεται από το αγγλικό και το αμερικανικό κίνημα των γυναικών.

Η Γιορτή της Μητέρας αποτελεί μία από τις πιο συγκινητικές και αγαπημένες γιορτές παγκοσμίως, καθώς είναι αφιερωμένη στην ανιδιοτελή αγάπη, τη φροντίδα και τη διαρκή προσφορά της μητέρας προς τα παιδιά και την οικογένεια.

Η συγκεκριμένη ημέρα έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία και την παράδοση. Στην αρχαία Ελλάδα πραγματοποιούνταν εορτασμοί προς τιμήν της Ρέας, μητέρας των θεών, καθώς και της Γαίας, συμβολίζοντας τη γονιμότητα, τη ζωή και την αναγέννηση της φύσης. Αργότερα, η γιορτή συνδέθηκε με θρησκευτικές παραδόσεις και ιδιαίτερα με την τιμή προς την Παναγία.

Η σύγχρονη μορφή της Γιορτής της Μητέρας ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ού αιώνα, έπειτα από πρωτοβουλία της Άννας Τζάρβις, η οποία θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της και τη σημασία της μητρότητας στην κοινωνία. Το 1914 η ημέρα αναγνωρίστηκε επίσημα ως εθνική γιορτή στις ΗΠΑ και στη συνέχεια καθιερώθηκε σε πολλές χώρες του κόσμου.

Στην Ελλάδα, αρχικά η γιορτή συνδεόταν με την Υπαπαντή του Κυρίου στις 2 Φεβρουαρίου, ημέρα αφιερωμένη στην Παναγία και τη μητρότητα. Από τη δεκαετία του 1960 όμως επικράτησε ο εορτασμός της δεύτερης Κυριακής του Μαΐου, ακολουθώντας το δυτικό πρότυπο.

Σήμερα, η Γιορτή της Μητέρας αποτελεί μια όμορφη ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να εκφράσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους προς τις μητέρες τους. Λουλούδια, κάρτες, χειροποίητα δώρα και οικογενειακές στιγμές γεμίζουν τη μέρα με συναίσθημα και τρυφερότητα, υπενθυμίζοντας τον ανεκτίμητο ρόλο της μητέρας στη ζωή κάθε ανθρώπου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αξίζει να σημειωθεί πως αν και πολλές χώρες έχουν δικές τους ημερομηνίες για τη γιορτή της μητέρας, όπως και δικούς τους λόγους για να γιορτάζουν μια τέτοια μέρα, η δεύτερη Κυριακή του Μάη έχει επικρατήσει διεθνώς. Έτσι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα γιορτάζει την γιορτή της μητέρας την δεύτερη Κυριακή του Μάη.