Την Κυριακή 10 Μαΐου η μέρα είναι αφιερωμένη στις μητέρες.

Η Γιορτή της Μητέρας είναι μία ημέρα αφιερωμένη στην μαμά, στη μητέρα, την μητρότητα κατά την οποία τιμάται η προσφορά, η αγάπη και ο ρόλος της μητρικής φιγούρας στην οικογένεια και την κοινωνία.

Η γιορτή έχει καθιερωθεί σε πολλές χώρες του κόσμου, όμως η ημερομηνία διαφέρει ανάλογα με τις παραδόσεις και τα έθιμα της κάθε μίας. Στην Ελλάδα ωστόσο, η Γιορτή της Μητέρας γιορτάζεται κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Για το 2026 πέφτει στις 10 του μηνός και σύμφωνα με πληροφορίες καθιερώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα.

Η ιστορία της γιορτής ξεκινάει στην Αμερική από την Άννα Τζάρβις η οποία θέλησε να τιμήσει την προσφορά της μητέρας της στην οικογένειά της, ενώ το 1914 καθιερώθηκε επίσημα η γιορτή. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί, ότι στην Αρχαία Αθήνα υπήρξε ημέρα λατρείας προς την Ρέα, τη «μητέρα των θεών».

Στην Ελλάδα ωστόσο, η συγκεκριμένη ημέρα, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την φύση, την άνοιξη και τα λουλούδια, ενώ δεν είναι λίγοι όσοι επιλέγουν να προσφέρουν άνθη στις μητέρες τους.

Φυσικά, η ημέρα διακρίνεται από έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς για αρκετούς ανθρώπους, αποτελεί μία ημέρα έντονων αναμνήσεων.

Οι πιο θερμές ευχές για τη Γιορτή της Μητέρας

Αυτή τη μέρα συνηθίζεται τα παιδιά, να προσφέρουν απεριόριστες ευχές, κάρτες και δώρα στις μαμάδες, με σκοπό να παρουσιάσουν έμπρακτα την αγάπη, την εκτίμηση και τον απεριόριστο σεβασμό προς το πρόσωπο της γυναίκας που προσφέρει απλόχερα τη ζωή και την αγάπη της.

Οι ευχές, είναι οι φράσεις που πηγάζουν από την ψυχή και εκφράζουν τα βαθύτερα συναισθήματα και σκέψεις, ενώ κάθε μία έχει τη δική της βαρύτητα:

• «Σου χρωστάω όλα όσα μου έδωσες, μαμά».

• «Χρόνια πολλά στη γυναίκα που μου έμαθε τι σημαίνει αγάπη, δύναμη και ανιδιοτέλεια. Να είναι πάντα χαμογελαστή και ευτυχισμένη!».

• «Μαμά, η αγκαλιά σου είναι πάντα το πιο ασφαλές μέρος! Χρόνια πολλά!».

• «Σου εύχομαι κάθε μέρα να παίρνεις πίσω την αγάπη που μοιράζεις απλόχερα, σε ευχαριστώ! Να σε χαίρομαι πάντα, μαμά».

• «Είσαι η καλύτερη μητέρα του κόσμου! Σε ευχαριστώ για την ανατροφή και για τις άγρυπνες νύχτες που με πρόσεχες».

• «Εκτιμώ όλα όσα έχεις κάνει και συνεχίζεις να κάνεις για εμένα. Είσαι υπέροχη. Σε αγαπώ!».

• «Είσαι η πιο σπουδαία γυναίκα στη ζωή μου. Σ’ αγαπώ όσο τίποτα!»

• «Για όλα όσα κάνεις και για όλα όσα είσαι, σ’ ευχαριστώ μαμά!»

• «Όπου και αν πάω είσαι πάντα μαζί μου».

• «Μαμά, σε ευχαριστώ που με γέννησες και με μεγάλωσες. Εκτιμώ όλη τη φροντίδα και την προσπάθεια που κατέβαλες. Συγγνώμη για όσες φορές σε πλήγωσα».