Γιορτή και σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η εκκλησία τιμάει τον Άγιο Χριστόφορο τον Μεγαλομάρτυρα, τον Προφήτη Ησαΐα και τον Άγιο Νικόλαο τον Νέο εν Βουνένοις.

Γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα:

Χριστόφορος, Χριστόφη, Χρίστος, Χριστοφόρα

Ησαΐας

Νικόλαος, Νίκος, Νίκη, Νικολέτα, Κολιός και τα σχετικά παράγωγα (για τον Άγιο Νικόλαο τον Νέο)

Η 9η Μαΐου είναι επίσης μια ημέρα με ιδιαίτερη συμβολική σημασία στην Ευρώπη, καθώς γιορτάζεται η Ημέρα της Ευρώπης, αφιερωμένη στην ειρήνη και την ενότητα των ευρωπαϊκών λαών.

Άγιος Χριστόφορος

Η παράδοση λέει πως έζησε και μαρτύρησε στα χρόνια του Ρωμαίου αυτοκράτορα Δεκίου (249-251 μ.Χ.). Στη διάρκεια ενός πολέμου συνελήφθη αιχμάλωτος μαζί με άλλους στρατιώτες και μεταφέρθηκε στην Αντιόχεια όπου βαπτίστηκε από τον εκεί επίσκοπο, ιερομάρτυρα Βαβύλα. Πήρε τότε το όνομα Χριστόφορος ή Χριστοφόρος εγκαταλείποντας το προηγούμενο όνομά του που ήταν Ρέπροβος.

Λέγεται ότι η αφορμή για τον αποκεφαλισμό του (το έτος 250 μ.Χ.) ήταν η μεταστροφή στον Χριστιανισμό από το κήρυγμά του, δύο γυναικών ελευθέρων ηθών, της Καλλίνικης και της Ακυλίνας, αλλά και Ρωμαίων στρατιωτών.

Κατά την παράδοση του ελληνικού λαού ο Άγιος Χριστοφόρος θεωρείται προστάτης των χωραφιών και των αμπελιών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα από την πτώση χαλαζιού. Στους νεότερους χρόνους, άρχισε να θεωρείται προστάτης των αυτοκινητιστών, των οδοιπόρων και του Σώματος Εφοδιασμού-Μεταφορών του Στρατού, ενώ είναι και ο πολιούχος της πόλης του Αγρινίου.

Η μνήμη του τιμάται τις 25 Ιουλίου από την Καθολική εκκλησία. Θεωρείται επίσης Άγιος από τη Λουθηρανική και την Αγγλικανική εκκλησία.