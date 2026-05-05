Ποια γνωστά ονόματα έχουν γιορτή σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος.

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια

Ειρηναίος, Ρένος, Ειρηναία

Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμης, Ευφραίμ, Εφραιμία, Ευφραιμία, Ευφραιμίτσα

Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτυς

Η Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτυς έζησε μέχρι τον 4ο αιώνα. Ήταν από τη Μαγεδών, κόρη του τοπικού άρχοντα Λικινίου.

Το αρχικό όνομά της ήταν Πηνελόπη. Όταν όμως ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό βαπτίσθηκε Ειρήνη. Η χριστιανική παράδοση αναφέρει πως ήταν εξαιρετικής ομορφιάς και μόρφωσης και με ιδιαίτερη ευφράδεια και έντονο θρησκευτικό ζήλο. Ανέλαβε ιεραποστολικά καθήκοντα στη Περσία επί Σαπώρ Α΄ όπου και υπέστη μεγάλη καταδίωξη.

Τελικά η Ειρήνη κατέφυγε στην Έφεσο συνεχίζοντας να διδάσκει με ακόμη εντονότερο ζήλο και με λαμπρά αποτελέσματα ως το θάνατό της που έλαβε χώρα στην ίδια πόλη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ανακήρυξε την Ειρήνη Αγία και Μεγαλομάρτυρα και όρισε να τιμάται η μνήμη της στις 5 Μαΐου κατ΄ έτος.

Ήταν προστάτις της Ελληνικής Χωροφυλακής και σήμερα της Κυπριακής Αστυνομίας.

Η Τίμια Κάρα της Αγίας φυλάσσεται στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Ριγανοκάμπου Πατρών.