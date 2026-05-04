Το Άμστερνταμ γίνεται η πρώτη πρωτεύουσα στον κόσμο που υιοθετεί αυτή την απαγόρευση.

Στους δρόμους και τις στάσεις για το μετρό και το τραμ του Άμστερνταμ δεν μπορεί πλέον να δει κάποιος αφίσες για κρέας και ορυκτά καύσιμα. Από την 1η Μαΐου, το Άμστερνταμ είναι η πρώτη πρωτεύουσα παγκοσμίως που υιοθετεί αυτή την απαγόρευση, με την οποία δεν επιτρέπονται δημόσιες διαφημίσεις για μπέργκερ, βενζινοκίνητα αυτοκίνητα ή αεροπορικές εταιρείες.

Πλέον, οι διαφημιστικές αφίσες σε μία από τις στάσεις του τραμ με τη μεγαλύτερη κίνηση αφορούν το Rijksmuseum- το εθνικό μουσείο- και ένα κονσέρτο πιάνου. Μέχρι πριν από μία εβδομάδα, έδειχναν κοτομπουκιές, SUV και οικονομικές διακοπές.

Πολιτικοί της πόλης λένε πως το θέμα είναι να ευθυγραμμιστεί το αστικό τοπίο με τους περιβαλλοντικούς στόχους της τοπικής κυβέρνησης. Αυτοί μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν το σχέδιο για ουδετερότητα άνθρακα, αλλά και να μειώσουν στο μισό την κατανάλωση κρέατος οι πολίτες, έως το 2050.

Οι αφίσες για κρέας αποτελούσαν ένα σχετικό μικρό κομμάτι σε εξωτερικούς χώρους- αντιπροσωπεύοντας περίπου το 0,1% της διαφημιστικής δαπάνης. Το αντίστοιχο ποσοστό για προϊόντα που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα ήταν περίπου 4%. Η διαφήμιση κυριαρχούνταν από εταιρείες ρούχων, αφίσες ταινιών και κινητά τηλέφωνα.

Ωστόσο, πολιτικά, η απαγόρευση στέλνει ένα μήνυμα. Συνδυάζοντας την κατανάλωση κρέατος με πτήσεις, κρουαζιέρες και βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, την αναγάγει από καθαρά ιδιωτική διατροφική επιλογή, σε κλιματικό ζήτημα.

Όπως αναμενόταν, η Ολλανδική Ένωση Κρέατος, που εκπροσωπεί τον αντίστοιχο κλάδο, δεν χάρηκε με αυτή την κίνηση, που την περιέγραψε ως «έναν ανεπιθύμητο τρόπο επηρεασμού της καταναλωτικής συμπεριφοράς». Τόνισε ακόμα πως το κρέας «παρέχει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, που θα πρέπει να παραμείνουν ορατά και προσβάσιμα στους καταναλωτές».

Επίσης, η Ένωσης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων επεσήμανε πως η απαγόρευση της διαφήμισης διακοπών οι οποίες περιλαμβάνουν αεροπορικά ταξίδια αποτελεί δυσανάλογο περιορισμό της εμπορικής ελευθερίας των εταιρειών.

Η ακτιβίστρια, δικηγόρος Χάνα Πρινς που η περιβαλλοντική οργάνωσή της, Advocates for the Future, έκανε καμπάνια για αυτό θέμα, το συγκρίνει με το κάπνισμα. «Ο Γιόχαν Κρόιφ, ο διάσημος Ολλανδός ποδοσφαιριστής, ήταν σε διαφημίσεις για τσιγάρα, αυτό ήταν φυσιολογικό. Πέθανε από καρκίνο στους πνεύμονες. Για εμένα είναι παράξενο ότι επιτρεπόταν το κάπνισμα στο τρένο και σε εστιατόρια. Το θέμα είναι ότι αυτό που βλέπουμε σε δημόσιο χώρο, το βρίσκουμε φυσιολογικό στην κοινωνία μας. Δεν πιστεύω ότι είναι φυσιολογικό να βλέπεις δολοφονημένα ζώα σε αφίσες. Οπότε πιστεύω ότι είναι πολύ καλό ότι θα αλλάξει αυτό», δήλωσε.

Το Άμστερνταμ είναι μεν η πρώτη πρωτεύουσα που προχωρά σε αυτή την κίνηση, αλλά προηγήθηκαν άλλες ολλανδικές πόλεις. Το Χάαρλεμ έγινε το 2022 η πρώτη πόλη παγκοσμίως που ανακοίνωσε την απαγόρευση των περισσότερων διαφημίσεων για κρέας σε δημόσιους χώρους. Αυτό τέθηκε σε ισχύ το 2024, μαζί με απαγόρευση σε διαφημίσεων για ορυκτά καύσιμα.

Η Ουτρέχτη και το Ναϊμέχεν πήραν τη σκυτάλη με δικά τους μέτρα για απαγόρευση των διαφημίσεων για κρέας σε δημόσιους χώρους, όπως και για ορυκτά καύσιμα, βενζινοκίνητα αυτοκίνητα και πτήσεις. Παγκοσμίως, δεκάδες πόλεις έχουν ήδη απαγορεύσει τις διαφημίσεις ορυκτών καυσίμων, ή κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Ανάμεσά τους το Εδιμβούργο, το Σέφιλντ, η Στοκχόλμη και η Φλωρεντία, ενώ στη Γαλλία υπάρχει απαγόρευση σε εθνικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από BBC