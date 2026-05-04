Τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για την υπόθεση Επστάιν, τον Τραμπ και την Meta του Ζούκερμπεργκ κέρδισαν τα φετινά βραβεία δημοσιογραφίας στα Πούλιτζερ.

Το Associated Press κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ 2026 για τα διεθνή του ρεπορτάζ σχετικά με την έρευνα που έκανε για τα εργαλεία μαζικής παρακολούθησης και τον αντίκτυπό τους στην Κίνα.

Αυτό ήταν το 60ο Πούλιτζερ που μετρά το Associated Press συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχει λάβει για τη φωτογραφία.

Παράλληλα, το Reuters κέρδισε δύο βραβεία Πούλιτζερ. Το ένα για τα ρεπορτάζ του για τον κολοσσό της τεχνολογίας, τη META, του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, που περιέγραφε λεπτομερώς την προθυμία της εταιρείας να εκθέσει τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, σε απάτες και χειραγώγηση από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το δεύτερο Πούλιτζερ απονεμήθηκε στο Reuters για τις αποκαλύψεις του αναφορικά με το πώς ο Τραμπ χρησιμοποίησε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και την επιρροή των υποστηρικτών του για να επεκτείνει την προεδρική εξουσία και να προσπαθήσει να τιμωρήσει τους εχθρούς του.

Το προσωπικό των The New York Times κέρδισε επίσης ένα βραβείο Πούλιτζερ για τις αποκαλύψεις του, που εξέθεσαν πώς ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες για κέρδος εκμεταλλευόμενος την εξουσία του και πλουτίζοντας την οικογένεια και τους συμμάχους του.

Επίσης ο M. Gessen των The New York Times κέρδισε βραβείο Πούλιτζερ για τα δοκίμιά του αναφορικά με τα ανερχόμενα αυταρχικά καθεστώτα. Πούλιτζερ κέρδισε και η The Washington Post γαι τη δημόσια υπηρεσία ενώ η δημοσιογράφος της Miami Herald, Julie K. Brown, έλαβε ειδική μνεία για το ρεπορτάζ της σχετικά με τον Τζέφρι Επστάιν.

Βραβείο έλαβε και η Minnesota Star Tribune για την έκτακτη κάλυψη των μαζικών πυροβολισμών στο καθοριστικό σχολείο της Μινσότα πέρυσι.

