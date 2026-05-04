Σε σοβαρή κατάσταση οι τρεις από τους τραυματίες στη Λειψία.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν- από τους οποίους οι τρεις σοβαρά- από την πτώση του αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς, στο κέντρο της Λειψίας.

Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, ένα VW Taigo που κινούνταν με ταχύτητα περίπου 70-80 χλμ./ ώρα στο κέντρο της πόλης στην ανατολική Γερμανία έπεσε πάνω σε πολίτες, σε πεζοδρομημένη ζώνη. Εκείνη την ώρα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στην περιοχή, είτε για να κάνουν ψώνια, είτε πίνοντας καφέ απολαμβάνοντας το ζεστό απόγευμα.

Ο οδηγός συνελήφθη μόλις σταμάτησε το αυτοκίνητο, μέσα στο όχημα, χωρίς να προβάλει αντίσταση. Πρόκειται για έναν 33χρονο Γερμανό, που ζει στην περιοχή της Λειψίας. Ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως και ποινικό μητρώο. Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμπλέκονται άλλα άτομα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, διασώστες και δύο ελικόπτερα, ενώ οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή και δόθηκε εντολή στα καταστήματα να κλείσουν. Επίσης, δημιουργήθηκε κέντρο παροχής ψυχολογικής υποστήριξης για όσους είναι σε κατάσταση σοκ. Στις φωτογραφίες φαίνεται πως το αυτοκίνητο του δράστη είχε σπασμένο παρμπρίζ και βαθουλωμένο καπό. Νωρίτερα, τα γερμανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως ένα άτομο είχε γαντζωθεί από το καπό.

{https://www.youtube.com/watch?v=_5KR4xQKfvk}

«Θρηνούμε δύο θανάτους. Αυτή τη στιγμή τρεις άνθρωποι είναι σε σοβαρή κατάσταση και πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί. Είναι αδύνατο να βρω τις σωστές λέξεις για αυτή τη φριχτή επίθεση», δήλωσε ο δήμαρχος της Λειψίας, Μπούρκχαρντ Γιουνγκ. «Είναι σοκαριστικό. Ακόμα δεν ξέρουμε το κίνητρο. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον δράστη», συμπλήρωσε.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZhRa_9nb8iM}

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Φωτ.: EPA