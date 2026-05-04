Η απόφαση Τραμπ να αποσύρει χιλιάδες στρατεύματα από τη Γερμανία αιφνιδίασε τους Ευρωπαίους ηγέτες, δήλωσε η κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος Κάγια Κάλας.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου «European Political Community» στην Υεμένη η Κάλας δήλωσε πως «Υπήρξαν συζητήσεις για τη απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη εδώ και πολύ καιρό. Αλλά φυσικά, η στιγμή της ανακοίνωσης είναι μία έκπληξη».

Οι δηλώσεις της Κάλας ακολούθησαν μετά τις αναφορές ότι το Πεντάγωνο σκέφτεται να αποσύρει σχεδόν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Η παρουσία των στρατευμάτων στη Γερμανία «θα μειωθεί κατά πολύ περισσότερο από 5.000» είπε.

Η Κάλας χαρακτήρισε τη δήλωση Τραμπ ως κλήση αφύπνισης για την ευρωπαϊκή άμυνα, υπογραμμίζοντας πως οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν πλέον να θεωρούν δεδομένη την στήριξη στις Αμερικανικές δυνάμεις.

«Νομίζω πως αυτό δείχνει ότι θα πρέπει να ενδυναμώσουμε σημαντικά τον Ευρωπαϊκό πυλώνα στο ΝΑΤΟ, και θα πρέπει πραγματικά να κάνουμε περισσότερα» είπε. «Οι Αμερικανικές δυνάμεις δεν είναι στην Ευρώπη μόνο και μόνο για να προστατεύουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα αλλά και τα Αμερικανικά».

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους επισήμανε επίσης δημόσια τον άμεσο επιχειρησιακό αντίκτυπο της αμερικανικής απόφασης.

Η κίνηση των ΗΠΑ ΄ακολουθεί μετά την ένταση μεταξύ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ειδικά αφού ο Μερτς δήλωσε πως το Ιράν [ταπεινώσει» την Ουάσινγκτον. Σε ερώτηση προς την Κάλας αν ο Τραμπ επιχειρεί με αυτή τους την απόφαση να τιμωρήσει τον Μερτς, η Ευρωπαία Επίτροπος αρνήθηκε να κάνει εικασίες.

«Ξέρετε δεν μπορώ να δω μέσα στο μυαλό του προέδρου Τραμπ. Άρα θα πρέπει να το εξηγήσει μόνος του». σημείωσε.

Με πληροφορίες του Politico