O κορυφαίος ομιλητής και συγγραφέας πέντε διεθνών best sellers σε μια θεραπευτική συζήτηση για το ψυχικό τραύμα, τη γονεϊκότητα και τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης.

Ο Dr. Gabor Maté έρχεται στη Στέγη στις 23 Μαΐου για να μιλήσει σχετικά με όλα όσα δεν τολμάμε να αγγίξουμε: το άγχος που γίνεται αρρώστια, τα παιδικά τραύματα που κουβαλάμε για μια ζωή, τις αξίες που μας αρρωσταίνουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

H Κεντρική Σκηνή μετατρέπεται σε χώρο φροντίδας και ειλικρίνειας, μέσα από μια συζήτηση του Δρ. Γκάμπορ Μάτε με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου. Γιατρός, συγγραφέας best seller βιβλίων και διεθνώς περιζήτητος ομιλητής, ο Μάτε έχει αφιερώσει τη ζωή του στην κατανόηση του ψυχικού τραύματος, της παιδικής ηλικίας, της γονεϊκότητας, των εξαρτήσεων, του χρόνιου στρες και του ADHD. Μέσα από τη μέθοδό του, Compassionate Inquiry (Συμπονετική Διερεύνηση), έχει εμπνεύσει χιλιάδες επαγγελματίες της ψυχικής υγείας να βοηθήσουν ανθρώπους να επανασυνδεθούν με το σώμα και το συναίσθημά τους.



Η παρουσία του Δρ. Γκάμπορ Μάτε στη Στέγη πλαισιώνεται από την προβολή του ντοκιμαντέρ The Wisdom of Trauma (2022) και το εργαστήριο «Τραύμα, ασθένεια και ίαση σε μια τοξική κουλτούρα», εμβαθύνοντας στη σκέψη και το έργο ενός από τους σημαντικότερους στοχαστές της εποχής μας γύρω από την υγεία και την ψυχή.

ΠΡΟΒΟΛΗ



Ένα πρωτοποριακό ντοκιμαντέρ με τον Dr. Gabor Maté

The Wisdom of Trauma

Κεντρική Σκηνή | 20:30

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί αμέσως μετά τη συζήτηση του Δρ. Γκάμπορ Μάτε στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.

Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης εδώ

Μπορεί το τραύμα να γίνει η ευκαιρία μας για θεραπεία; Το πρωτοποριακό ντοκιμαντέρ με τον Dr. Gabor Maté, σε παραγωγή των Zaya και Maurizio Benazzo από τη Science and Nonduality (SAND), έρχεται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, για να αναδείξει τη σοφία του τραύματος.

Από τους δρόμους του Καναδά έως το Σαν Φρανσίσκο και από την αυλή μιας φυλακής έως την αίθουσα μιας ψυχεδελικής θεραπευτικής συνεδρίας, η ταινία παρουσιάζει προσωπικές ιστορίες φυλακισμένων, τοξικομανών και ανθρώπων με ψυχικές ασθένειες, φωτίζοντας τη σχέση μεταξύ τραύματος, ασθένειας και κοινωνίας.



Η ταινία ακολουθεί τον διεθνώς καταξιωμένο γιατρό, συγγραφέα και ειδικό ψυχικής υγείας Δρ. Γκάμπορ Μάτε, καθώς ερευνά την κρυμμένη σοφία του τραύματος και τις διασυνδεμένες επιδημίες άγχους, εθισμού και χρόνιων ασθενειών που μαστίζουν τη Δυτική κοινωνία.



Μέσα από την ταινία, παρουσιάζεται ένα καινούριο όραμα για μια κοινωνία ενημερωμένη, με άτομα που έχουν τη δύναμη να επιτύχουν την ίαση του εαυτού τους. Γιατί, όπως αναφέρει και ο ίδιος, «Το ερώτημα δεν είναι “τι δεν πάει καλά με αυτό το άτομο;” αλλά “τι του συνέβη;”». Η ταινία θα προβληθεί στη Στέγη, στο πλαίσιο της συζήτησης με τον Δρ. Γκάμπορ Μάτε.

Εργαστήριο με τον Dr. Gabor Maté



Τραύμα, ασθένεια και ίαση σε μια τοξική κουλτούρα

Εργαστήριο | Μικρή Σκηνή | 11:30 – 15:00

Το θεραπευτικό εργαστήριο με τον Dr. Gabor Maté εστιάζει στην ανάδειξη του τραύματος ως μέσου αυτοΐασης του σώματός μας. Βασισμένο στο βιβλίο του, «Ο μύθος του φυσιολογικού: Τραύμα, ασθένεια και ίαση σε μια τοξική κουλτούρα».



Οι μισοί ενήλικες στη Βόρεια Αμερική πάσχουν από κάποια χρόνια ασθένεια – ένα γεγονός που η Δυτική ιατρική θεωρεί σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα ατομικών προδιαθέσεων και συνηθειών.



Η Δυτική ιατρική επιβάλλει δύο διαχωρισμούς, κανένας από τους οποίους δεν ευσταθεί επιστημονικά. Πρώτον, διαχωρίζει τον νου από το σώμα, υποθέτοντας σε μεγάλο βαθμό ότι οι περισσότερες χρόνιες ασθένειες δεν έχουν καμία σχέση με τις συναισθηματικές και ψυχολογικές εμπειρίες των ανθρώπων. Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός αδιάψευστων ερευνών έχει δείξει σαφώς ότι η φυσιολογική και συμπεριφορική λειτουργία των ανθρώπων μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο αν δούμε τις λειτουργίες του σώματός μας ως κάτι ενιαίο με τις νοητικές: λειτουργίες όπως η επίγνωση, τα συναισθήματα, οι ερμηνείες και οι αντιδράσεις μας στα γεγονότα, καθώς και οι σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους. Δεύτερον, η Δυτική πρακτική θεωρεί την υγεία των ανθρώπων αποκομμένη από το κοινωνικό περιβάλλον, αγνοώντας καθοριστικούς κοινωνικούς παράγοντες της υγείας, όπως είναι η κοινωνική τάξη, το φύλο, η οικονομική κατάσταση και η φυλή. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν περισσότερο την υγεία και τη μακροζωία από τις ατομικές προδιαθέσεις και τους προσωπικούς παράγοντες, όπως είναι τα γονίδια, τα επίπεδα χοληστερόλης, η αρτηριακή πίεση κ.λπ.



Αυτή η ομιλία δείχνει πώς μια κοινωνία που αφιερώνεται στην υλική επιδίωξη παρά στις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες και τις πνευματικές αξίες ασκεί πίεση στα μέλη της, υπονομεύει την υγιή ανάπτυξη των παιδιών και καταδικάζει πολλούς σε χρόνιες ασθένειες, από διαβήτη έως καρδιακές παθήσεις και από αυτοάνοσα νοσήματα έως καρκίνο.



Στο εργαστήριο αυτό θα μάθετε:

⦁ Να προσδιορίσετε δύο διαχωρισμούς που επιβάλλει η Δυτική ιατρική στην υγεία και την ευημερία του πληθυσμού.

⦁ Να ονομάσετε τρεις χρόνιες παθήσεις που σχετίζονται με αγχογόνα κοινωνικά περιβάλλοντα.

⦁ Να περιγράψετε μια αλλαγή εστίασης που θα υποστήριζε έναν πιο υγιή πληθυσμό.

Μετά τo εργαστήριο θα ακολουθήσει υπογραφή βιβλίων από τον Dr. Gabor Maté.

Λίγα λόγια για τον Dr Gabor Maté



Ο Dr. Gabor Maté είναι συνταξιούχος πλέον γιατρός, ο οποίος μετά από είκοσι χρόνια εμπειρίας στην οικογενειακή ιατρική και την παρηγορητική φροντίδα, εργάστηκε για πάνω από μια δεκαετία στην περιοχή Downtown East Side του Βανκούβερ με ασθενείς που αντιμετώπιζαν προβλήματα εθισμού στα ναρκωτικά και ψυχικών ασθενειών. Συγγραφέας πέντε βιβλίων που έχουν εκδοθεί σε σχεδόν 40 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και το βραβευμένο “In the Realm of Hungry Ghosts: Close Encounters with Addiction” [Στον κόσμο των πεινασμένων φαντασμάτων: Στενές συναντήσεις με τον εθισμό], ο Γκάμπορ Μάτεϊ είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος ομιλητής, περιζήτητος για την ειδίκευσή του σε θέματα εθισμού, ψυχικού τραύματος, σταδίων ανάπτυξης στην παιδική ηλικία και σχέσης μεταξύ άγχους και ασθένειας.



Για το πρωτοποριακό ιατρικό έργο και τα γραπτά του, έχει τιμηθεί με το «Τάγμα του Καναδά», την υψηλότερη διάκριση της χώρας του για πολίτες, καθώς με και το Βραβείο Πολιτικής Αρετής από την πόλη του, το Βανκούβερ. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του, The Myth of Normal: Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture (ελλ. έκδ. «Ο μύθος του φυσιολογικού: Τραύμα, ασθένεια και ίαση σε μια τοξική κουλτούρα», Key Books, 202), είναι στη λίστα με τα μπεστ σέλερ των New York Times αλλά και διεθνώς.

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Συζήτηση І Κεντρική Σκηνή І 19:00

Προβολή ταινίας І Κεντρική Σκηνή І 20:30

Εργαστήριο І Μικρή Σκηνή І 11:30 – 15:00

Έναρξη προπώλησης: 5 Μαΐου 2026, 17:00

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά και στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Εισιτήρια για τη συζήτηση

Κανονικό εισιτήριο: 70 €, 60 €, 50 €, 35 €

Φίλοι Στέγης*: 56 €, 48 €, 40 €, 28 €

Ανεργίας: 35 €, 24,5 €

Εισιτήριο Περιορισμένης Ορατότητας: 13,5 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €

*Δεν ισχύει η δυνατότητα εξαργύρωσης πόντων ή ανοιχτού εισιτηρίου για τους Φίλους. Ισχύει η πίστωση πόντων στο λογαριασμό με κάθε αγορά εισιτηρίου.

Προβολή ταινίας

Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση εδώ

Εισιτήρια για το εργαστήριο

Κανονικό εισιτήριο: 350 €

Φίλοι Στέγης: 280 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 150 €

Δεν ισχύει η δυνατότητα εξαργύρωσης πόντων ή ανοιχτού εισιτηρίου για τους Φίλους. Ισχύει η πίστωση πόντων στο λογαριασμό με κάθε αγορά εισιτηρίου.

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά.

