Αλλαγές στην τιμολόγηση παραγγελιών ανακοίνωσε σήμερα ο «Σκλαβενίτης».

Σε αναπροσαρμογή των χρεώσεων που αφορούν στην αποστολή των παραγγελιών που πραγματοποιούνται από το ηλεκτρονικό του κατάστημα προχωρά ο όμιλος Σκλαβενίτης. Ο μεγαλύτερος λιανεμπορικός όμιλος της χώρας, με πωλήσεις ρεκόρ ύψους 5,56 δισ. ευρώ το 2024, ανακοίνωσε ότι από σήμερα 4 Μαΐου αλλάζει τις χρεώσεις διαλογής και αποστολής, μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Η πιο μεγάλη αλλαγή έγκειται στο γεγονός ότι τερματίζει τη δωρεάν αποστολή παραγγελιών, θέτοντας ελάχιστη χρέωση 1 ευρώ.

Ειδικότερα, οι νέες χρεώσεις του ομίλου έχουν ως εξής:

2,50 ευρώ για αξία καλαθιού από 20 ευρώ έως 100 ευρώ.

1 ευρώ για αξία καλαθιού από 100 ευρώ και άνω.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι τον Μάιο του 2025 – ήτοι ακριβώς πριν από έναν χρόνο – ο όμιλος Σκλαβενίτης είχε ανακοινώσει χρεώσεις αποστολής των παραγγελιών από το ηλεκτρονικό κατάστημα ως εξής: Στα 2,5 ευρώ για αγορές από 20 έως 100 ευρώ και δωρεάν για αγορές από 100 ευρώ και άνω.