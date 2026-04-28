Η υπόθεση αφορά ισχυρισμούς ότι η εταιρεία ενδέχεται να έχει παραπλανήσει τους καταναλωτές σχετικά με τη σύσταση και τη σήμανση του προϊόντος, αλλά και για το αν αυτό πληροί πλήρως τις προδιαγραφές που αναγράφονται στη συσκευασία και στις επίσημες περιγραφές.

Υπάρχει λόγος που εκατομμύρια άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν συνδρομή μόνο και μόνο για να μπουν σε ένα κατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Costco. Η Costco έχει χτίσει τη φήμη της προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε τιμές που φαίνονται σχεδόν ασυναγώνιστες.

Όμως δεν είναι μόνο οι καλές τιμές. Οι πελάτες της παίρνουν καλές προσφορές χωρίς να χρειάζεται να θυσιάζουν την ποιότητα. Λίγα προϊόντα εκφράζουν αυτό καλύτερα από το διάσημο κοτόπουλο σούβλας των 4,99 δολαρίων. Το κοτόπουλο σούβλας αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό προϊόν για πολλά νοικοκυριά, συνώνυμο της αξίας, της ευκολίας και της σταθερής ποιότητας. Για πολλούς καταναλωτές δεν είναι απλώς ένα γεύμα, αλλά και λόγος για να επισκεφθούν την Costco.

Αγωγή για τον ισχυρισμό «χωρίς συντηρητικά»

Η Costco ισχυρίζεται εδώ και καιρό ότι το κοτόπουλο σούβλας της δεν περιέχει συντηρητικά. Όμως μια αγωγή υποστηρίζει το αντίθετο. Η εταιρεία κατηγορείται ότι το προϊόν περιέχει συντηρητικά. Σε απάντηση, η Costco δήλωσε ότι χρησιμοποιεί αυτά τα συστατικά για να βοηθήσει στη διατήρηση της υγρασίας, της υφής και της σταθερότητας κατά το μαγείρεμα, σημειώνοντας ότι είναι εγκεκριμένα από τις αρχές ασφάλειας τροφίμων. Ειδικότερα όπως σημείωσε η πλευρά της εταιρείας «Χρησιμοποιούμε καραγεννάνη και φωσφορικό νάτριο για να υποστηρίξουμε τη διατήρηση της υγρασίας, την υφή και τη σταθερότητα του προϊόντος κατά το μαγείρεμα» σύμφωνα με το thestreet.com.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι «και τα δύο συστατικά έχουν εγκριθεί από τις αρχές ασφάλειας τροφίμων». Φυσικά, ο χρονισμός της αγωγής έχει σημασία. Ο Υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Robert F. Kennedy, έχει καταστήσει σαφές ότι στοχεύει τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, κάτι που έχει κάνει πολλούς ανθρώπους πιο ευαίσθητους στο ζήτημα και πιο προσεκτικούς σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουν.

Γιατί η αγωγή έχει σημασία

Για μια εταιρεία όπως η Costco, μια μεμονωμένη αγωγή συνήθως δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Όμως το επιχειρηματικό της μοντέλο βασίζεται στην εμπιστοσύνη των μελών. Όταν οι καταναλωτές αμφισβητούν την ακρίβεια των πληροφοριών, ακόμη και σε μικρές λεπτομέρειες, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συνολική εικόνα της εταιρείας. Το κοτόπουλο σούβλας είναι ένα από τα πιο εμβληματικά προϊόντα της Costco, επομένως το ζήτημα επηρεάζει άμεσα τη φήμη της.

Μετά την αγωγή, η Costco αφαίρεσε τον ισχυρισμό «χωρίς συντηρητικά» από τις επιγραφές των καταστημάτων και τις online περιγραφές. Παράλληλα, η εταιρεία έχει προχωρήσει στην αφαίρεση του ισχυρισμού «χωρίς συντηρητικά» από τις επιγραφές και τις online περιγραφές, ενώ η υπόθεση έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για τη διαφάνεια στα τρόφιμα και τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία.

Παρά τη δημοσιότητα, η Costco εξακολουθεί να διατηρεί υψηλά ποσοστά πιστότητας πελατών, με ισχυρή ανανέωση συνδρομών. Ωστόσο, η υπόθεση λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι ακόμη και μικρές αστοχίες στη διατύπωση προϊόντων μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών.