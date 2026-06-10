«Είναι λάθος να κάνει κάτι τέτοιο. Τον καλώ να αναθεωρήσει την σκέψη του αυτή», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

«Στοχεύουμε να υπάρξει μια συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών, αν δεν υπάρξει θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο του πλαφόν», τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ενώ σημείωσε ότι έχουν εισπραχθεί όλα τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά τόνισε ότι οι διαφορές που έχουν περιγραφεί δεν είναι τέτοιες που να οδηγούν κάποιον στο να κάνει κόμμα και κάλεσε τον πρώην πρόεδρο του κόμματος να το ξανασκεφτεί.

Επεσήμανε, δε, ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια να μειωθούν οι αποστάσεις με τους πρώην πρωθυπουργούς γιατί δεν έχουν ισχυρή πολιτική βάση. Τέλος υποστήριξε ότι οι μετρήσεις δείχνουν ότι το κόμμα Τσίπρα έχει πάρει κεφάλι στη μάχη της δεύτερης θέσης.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

«Μετά την πολεμική αναμέτρηση στην Μέση Ανατολή που οδήγησε σε ένα νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων αποφασίσαμε την επαναφορά του μέτρου του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους το οποίο εφαρμόζεται με αυστηρό τρόπο από την νέα ανεξάρτητη αρχή. Το πλαφόν αυτό λήγει στις 30 Ιουνίου αλλά ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατείνουμε γιατί οι αιτίες που να οδήγησαν να το καθιερώσουμε αυτό το μέτρο δεν έχουν αρθεί. Αυτή τη στιγμή συζητούμε με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των super market τι μπορούν να κάνουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στοχεύουμε να υπάρξει μια συμφωνία, πότε θα είναι εφικτή αυτή η συμφωνία δεν μπορώ να το προκαταλάβω. Αν δεν υπάρξει συμφωνία θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο του πλαφόν και να δούμε πως θα εξελιχθεί στην συνέχεια».

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Για το ΦΠΑ

«Ο ΦΠΑ είναι θέμα του υπουργείου Οικονομικών το οποίο έχει διευκρινίσει ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση την μείωσή του σε κανένα προϊόν άρα δεν μπορεί ο υπουργός Ανάπτυξης να κάνει κάτι για αυτό. … Συνολικά ως κυβέρνηση κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου ελληνικού νοικοκυριού, των πολιτών αυτής της χώρας, ενισχύουμε τους πιο αδύναμους με μια σειρά μέτρων αλλά προφανώς πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση».

Για την αύξηση των ενοικίων

«Αν δείτε τα επίσημα στοιχεία για το πόσο έχει αυξηθεί το κόστος των ενοικίων δίνουν ένα ποσοστό της τάξης του 30%, αυτό δεν ισχύει είναι πολύ παραπάνω. Η διαφορά είναι διπλασιασμός αλλά δυστυχώς πολλά νοίκια πληρώνονται μαύρα. Η κυβέρνηση πήρε ένα πάρα πολύ σωστό μέτρο, το ότι δίνουμε ένα νοίκι σε κάθε νοικοκυριό το χρόνο είναι μια σοβαρή στήριξη αλλά τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών το δείχνουν ως μέσο νοίκι περίπου 260- 280€ το οποίο είναι αστείο να το συζητάμε. Πιστεύω ότι το μέσο νοίκι πρέπει να είναι κάπου στα 700-800€ και για αυτό καλά θα κάνουν όλοι να το δηλώνουν κανονικά γιατί έτσι θα παίρνουν κανονικά την επιδότηση από το κράτος».

Ερωτηθείς αν εισπράττονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται

«Έχουν εισπραχθεί όλα τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί. Όταν μετά πάνε στην Δικαιοσύνη, η Δικαιοσύνη μπορεί να κρίνει αν κακώς εισπράχθηκαν για να γυρίσει πίσω την κατάσταση αλλά κατά βάση εισπράττονται. Πείτε μου ποια άλλη χώρα της Ευρώπης έχει επιβάλλει αυτό το σκληρό μέτρο του πλαφόν στα κέρδη; Δεν υπάρχει καμία. Καλά κάναμε και το βάλαμε αυτό το μέτρο. Οι έλεγχοι γίνονται, πρόστιμα επιβάλλονται, πρόστιμα πληρώνονται και πιστέψτε με ότι καμία επιχείρηση δεν θέλει να της επιβάλλεται πρόστιμο γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόσα λεφτά καλείται να πληρώσει αλλά ότι χαλάει η εικόνα της και αυτό στο εμπόριο είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, το πρόβλημα της εμπιστοσύνης. Γίνεται πολύ σοβαρή προσπάθεια».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο κόμμα του κ. Σαμαρά

«Πιστεύω ότι οι διαφορές που έχουν περιγραφεί από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στην σημερινή ΝΔ δεν είναι τέτοιες που να οδηγούν κάποιον στο να κάνει κόμμα και να επιτεθεί στην ΝΔ. Είναι λάθος να κάνει κάτι τέτοιο. Τον καλώ να αναθεωρήσει την σκέψη του αυτή, να ξανασκεφτεί τα πράγματα με μεγαλύτερη ψυχραιμία και με μια πιο ιστορική ματιά».

Για τον κ. Καραμανλή

«Ο κ. Καραμανλής είναι μια προσωπικότητα πλήρως συνδεδεμένη με την ιστορία της παράταξής μας. Πολλά χρόνια αρχηγός της παράταξης, πρωθυπουργός της χώρας με τη δική του θετική συμβολή στα πράγματα νομίζω ότι έχει υπάρξει που έχει δημιουργήσει αποστάσεις πρέπει να αρθεί. Πρέπει να γίνει προσπάθεια να μειωθούν αυτές οι αποστάσεις γιατί δεν νομίζω ότι έχουν ισχυρή πολιτική βάση και γιατί πιστεύω ότι το αίτημα της κοινωνίας είναι να προχωρήσουμε μπροστά με έναν πιο σταθερό τρόπο άρα η ΝΔ πρέπει να είναι απολύτως ενωμένη για να πετύχει αυτό το στόχο».

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι αντίπαλος της ΝΔ στις εκλογές θα είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα

«Είναι πολύ πιθανό, οι μετρήσεις δείχνουν ότι έχει πάρει κεφάλι στη μάχη της δεύτερης θέσης. Το δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι «μπροστά με τη ΝΔ προς το 2030 ή επιστροφή στο πείραμα Τσίπρα και στο 2015».