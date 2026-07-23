Η επιτυχία της ελληνικής ομάδας αποτελεί επιστέγασμα της πολύχρονης προσπάθειας των μαθητών .και της συστηματικής προετοιμασίας που προηγείται της συμμετοχής στη διοργάνωση.

Με μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση σε κορυφαία διεθνή μαθηματική διοργάνωση, η ελληνική μαθητική αποστολή επιστρέφει από την 66η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (International Mathematical Olympiad – IMO 2026), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη της Κίνας, κατακτώντας τρία μετάλλια και δύο εύφημες μνείες. Με προσήλωση, μεθοδικότητα, δημιουργική σκέψη και εξαιρετική ψυχραιμία απέναντι στα ιδιαίτερα απαιτητικά θέματα του διαγωνισμού, οι Έλληνες μαθητές πέτυχαν ένα αποτέλεσμα που τιμά τη χώρα μας αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις και επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο.

Οι διακρίσεις της ελληνικής ομάδας

Η ελληνική αποστολή κατέγραψε εξαιρετικές επιδόσεις, αποσπώντας συνολικά ένα αργυρό μετάλλιο, δύο χάλκινα μετάλλια και δύο εύφημες μνείες. Αναλυτικά οι διακρίσεις:

Μπερκουτάκης Νεκτάριος-Ραφαήλ, μαθητής του 3ου Γενικού Λυκείου Πύργου, κατέκτησε αργυρό μετάλλιο.

Καραγεωργίου Λάζαρος, από τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, τιμήθηκε με χάλκινο μετάλλιο.

Μελισσουργός Ιωάννης, μαθητής του Βαρβακείου Προτύπου Λυκείου, απέσπασε επίσης χάλκινο μετάλλιο.

Κανελλόπουλος Πέτρος, από το Γενικό Λύκειο Κάτω Αχαΐας, έλαβε εύφημη μνεία.

Ευσταθιάδης Φίλιππος, μαθητής του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων, τιμήθηκε με εύφημη μνεία.

Αρχηγός της ελληνικής αποστολής ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Ανάργυρος Φελλούρης, ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ, ενώ καθήκοντα υπαρχηγού είχε ο διδάκτωρ μαθηματικός Αχιλλέας Συνεφακόπουλος. Την ελληνική ομάδα συμπλήρωσε ο Τζαβούλης Σωτήρης, από το Homo Educandus – Αγωγή, ο οποίος συμμετείχε στη διοργάνωση.