Η νέα αυτή επιτυχία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων μαθητών και τη διαχρονική παρουσία της χώρας στις κορυφαίες διεθνείς μαθηματικές ολυμπιάδες.

Σημαντική διεθνή επιτυχία σημείωσε η ελληνική αποστολή στην 30ή Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων (BMOJ 2026), κατακτώντας συνολικά τέσσερα μετάλλια, ένα αργυρό και τρία χάλκινα.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου 2026 στην πόλη Μπουζάου της Ρουμανίας, με τη συμμετοχή έντεκα χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ ακόμη δώδεκα χώρες από την Ευρώπη και την Ασία συμμετείχαν ως προσκεκλημένες εκτός επίσημης κατάταξης.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία χαρακτήρισε τη φετινή παρουσία της εθνικής ομάδας ακόμη μία σημαντική επιτυχία, η οποία επιβεβαιώνει τη διαχρονικά ισχυρή παρουσία των Ελλήνων μαθητών στις διεθνείς μαθηματικές ολυμπιάδες.

Οι διακρίσεις της ελληνικής ομάδας ήταν οι εξής:

Άννα Κωτούλα (Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο) – Αργυρό Μετάλλιο

Αλέξανδρος Μισθός (Κολλέγιο Αθηνών) – Χάλκινο Μετάλλιο

Εμμανουήλ Γιουβανόπουλος (Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη) – Χάλκινο Μετάλλιο

Δημήτριος Μίαρης-Κοιλάδης (Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης) – Χάλκινο Μετάλλιο

Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν επίσης οι Αλέξιος Κανδηλάκης (26ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών) και Κωνσταντίνος Μιχαήλ (1ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων).

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Αρχηγός της ομάδας ήταν ο Βασίλειος Γεωργιάδης, χρυσός Ολυμπιονίκης της Διεθνούς Μαθηματικής Ολυμπιάδας 2017 και απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, ενώ καθήκοντα υπαρχηγού είχε ο μαθηματικός Ελευθέριος Μάστορης.

Η νέα αυτή διάκριση ενισχύει την παράδοση της Ελλάδας στις Βαλκανικές και Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες και δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες των νέων μαθηματικών τα επόμενα χρόνια.