Σε χρονιές με ευκολότερα θέματα οι ΕΒΕ ανεβαίνουν και «κλείνουν την πόρτα» σε υποψηφίους με μέτρια επίδοση ενώ σε δύσκολες πέφτουν και ανοίγουν το πεδίο.

Στον απόηχο των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 το Dnews παρουσιάζει την πρόβλεψη για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανά πεδίο, με μεθοδολογία πιστοποιημένη σε ιστορικά δεδομένα τετραετίας από τον Γιάννη Ζαμπέλη, Καθηγητή Μαθηματικών - Εκπαιδευτικό Αναλυτή και δημιουργό του paideianet.com .

Όπως τονίζει «η πρόβλεψη βασίζεται σε σταθμισμένο ΜΟ των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων κάθε πεδίου από Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ συνδυασμένα, με βάρος το πλήθος υποψηφίων. Ο μέσος όρος κάθε μαθήματος εκτιμάται από τα midpoints των δώδεκα βαθμολογικών διαστημάτων (bins) που δημοσιεύει το ΥΠΑΙΘΑ. Πάνω σε αυτή τη βασική εκτίμηση εφαρμόζουμε διόρθωση συστηματικής απόκλισης (bias) εκπαιδευμένη στην τετραετία 2022–2025: για κάθε πεδίο έχει υπολογιστεί ο μέσος όρος της διαφοράς εκτίμηση − επίσημο, που λειτουργεί ως σταθερή διορθωτική σταθερά.Σε out-of-sample έλεγχο με training σε 2022–2024 και τυφλή πρόβλεψη του 2025, η μέθοδος πέτυχε μέγιστο σφάλμα 0,02 μονάδες (0,17%) σε όλα τα πεδία. Η εκτίμηση του τρέχοντος έτους κινείται εντός του ίδιου διαστήματος αξιοπιστίας.»

Ο ρόλος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) λειτουργεί από το 2021 ως κατώφλι αποκλεισμού καθώς κάθε σχολή έχει δικό της συντελεστή από 0,80 έως 1,20, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον σταθμισμένο Μέσο Όρο (ΜΟ) των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων του πεδίου της. Αν η συνολική βαθμολογία ενός υποψηφίου είναι κάτω από την ΕΒΕ της σχολής, αποκλείεται από αυτήν, ανεξάρτητα από τις θέσεις και τους υπόλοιπους ανταγωνιστές του. Σε χρονιές με ευκολότερα θέματα οι ΕΒΕ ανεβαίνουν και «κλείνουν την πόρτα» σε υποψηφίους με μέτρια επίδοση. Σε δύσκολες χρονιές πέφτουν και ανοίγουν το πεδίο. Φέτος, οι τάσεις είναι πολύ διαφορετικές ανά πεδίο. Όλες οι τιμές αναφέρονται στην πρόβλεψη του ΜΟ Πεδίου επί τον αντίστοιχο συντελεστή. Η επίσημη ΕΒΕ ΥΠΑΙΘΑ συνήθως ταυτίζεται με την κατώτατη τιμή (×0,80).

Η μεγάλη εικόνα της ΕΒΕ ανά πεδίο

1ο Ανθρωπιστικών Σπουδών — Σχεδόν αμετάβλητη η ΕΒΕ. Τα Αρχαία Ελληνικά αποτέλεσαν τη μεγάλη δυσκολία της χρονιάς (πτώση -36% στους αρίστους), όμως οι μικρές ανόδους σε Λατινικά και Ιστορία αντισταθμίζουν την εικόνα. Συνολικά, μικρές μεταβολές στις υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου.

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2ο Θετικών Σπουδών — Η μεγαλύτερη άνοδος του 2026. Η Φυσική Ο.Π. εκτοξεύτηκε με 4.370 αρίστους έναντι 1.403 πέρυσι (+212%), ενώ και τα Μαθηματικά Ο.Π. αυξήθηκαν σε αρίστους κατά 24%. Η ΕΒΕ ανεβαίνει αισθητά κατά 0,66 μονάδες, και αναμένεται ανοδική πίεση στις υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου (Πολυτεχνεία, Πληροφορική).

3ο Σπουδών Υγείας — Διπολική εικόνα. Η Φυσική Ο.Π. ευκολότερη (+239% άριστοι), αλλά η Βιολογία Ο.Π. πιο δύσκολη (-34% άριστοι) και η Χημεία ελαφρώς πιο απαιτητική. Η ΕΒΕ ανεβαίνει ελαφρά κατά 0,24 μονάδες. Στην Ιατρική και τις σχολές που βαρύνει η Βιολογία, αναμένεται οριακή ή πτωτική πίεση στις υψηλές βαθμολογίες.

4ο Οικονομίας & Πληροφορικής — Πτώση ΕΒΕ κατά 0,15 μονάδες. Ο κύριος λόγος είναι η κατάρρευση των αρίστων στην Αρχή Οικονομικής Θεωρίας: από 7.921 πέρυσι σε 4.026 φέτος, μια μείωση 49%. Αντίθετα, Πληροφορική και Μαθηματικά Οικονομίας παρουσιάζουν ηπιότατη άνοδο. Πιθανή ελαφρά κάμψη στις βάσεις των οικονομικών σχολών.