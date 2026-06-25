Η ανάλυση Στρατηγάκη στο Dnews για την «σφαγή» σε Αρχαία και Οικονομία, την «έκρηξη» αριστούχων στη Φυσική και τις θεαματικές επιδόσεις στα Μαθηματικά που θα αλλάξουν άρδην το τοπίο των Βάσεων 2026.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται στα στατιστικά των βαθμολογιών που αποκρυσταλλώνουν τις φετινές επιδόσεις των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και αποκαλύπτουν τα μαθήματα που καταγράφουν εντυπωσιακή βελτίωση αλλά και όσα αποτέλεσαν «αγκάθι» για τους υποψηφίους γεγονός που θα φέρει ανακατατάξεις στο τοπίο των Βάσεων Εισαγωγής.

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό αναλυτή Στράτο Στρατηγάκη που μίλησε στο Dnews στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή εντοπίζεται στα Αρχαία Ελληνικά. Όπως επισημαίνει, οι επιδόσεις είναι χαμηλότερες σχεδόν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες πάνω από τη βάση, γεγονός που περιορίζει τον αριθμό των υποψηφίων με υψηλές βαθμολογίες. Αντίθετα, στην Ιστορία η εικόνα εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη στους αριστούχους, ενώ στην Έκθεση και στα Λατινικά δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρυσι.

Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο των Πολυτεχνικών και Θετικών Σχολών. Τα Μαθηματικά καταγράφουν θεαματική βελτίωση, με εντυπωσιακή αύξηση των αριστούχων και αισθητά λιγότερους υποψηφίους κάτω από τη βάση. Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, έρχεται από τη Φυσική. Οι υποψήφιοι με βαθμολογία άνω του 19 εκτοξεύθηκαν από 723 πέρυσι σε 2.953 φέτος, γεγονός που αποδίδεται στα πιο προσιτά θέματα και δημιουργεί προϋποθέσεις για άνοδο των βάσεων στις περιζήτητες σχολές του πεδίου. Παράλληλα, και στη Χημεία καταγράφεται βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το 2025.

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Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας, η σημαντικότερη διαφοροποίηση εντοπίζεται επίσης στη Φυσική, όπου οι επιδόσεις εμφανίζονται καλύτερες. Στη Βιολογία οι υποψήφιοι κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα από πέρυσι, χωρίς όμως η πτώση να είναι αντίστοιχη με τη βελτίωση που καταγράφηκε στη Φυσική. Η συνολική εικόνα οδηγεί στην εκτίμηση ότι οι βάσεις των Ιατρικών Σχολών ενδέχεται να κινηθούν ανοδικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 4ο Επιστημονικό Πεδίο των Οικονομικών και Πληροφορικής. Στα Μαθηματικά καταγράφονται οι καλύτερες επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας, με περίπου 2.000 λιγότερους υποψηφίους κάτω από τη βάση σε σχέση με πέρυσι. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, το ποσοστό των γραπτών κάτω από το 10 υποχώρησε στο 65%, σπάζοντας το «φράγμα» του 70% που χαρακτήριζε το μάθημα επί σειρά ετών.

Αντίθετα, στο μάθημα της Οικονομίας (ΑΟΘ) καταγράφεται σημαντική μείωση των αριστούχων. Ενώ το 2025 οι υποψήφιοι με βαθμολογία άνω του 19 ανέρχονταν σε 5.406, φέτος περιορίστηκαν σε μόλις 2.199, εξέλιξη που ενδέχεται να λειτουργήσει ως παράγοντας συγκράτησης των βάσεων σε αρκετά τμήματα του 4ου Πεδίου.

Στρατηγάκης στο Dnews για τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026

Αναλύοντας την «ακτινογραφία» των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 ο κ. Στρατηγάκης μιλώντας στο Dnews κατέγραψε ανά πεδίο τις εκπλήξεις και τις απογοητεύσεις που συνοδεύουν οι φετινές βαθμολογίες. Ειδικότερα για το 1ο Πεδίο αναφέρει ότι «χειρότερα Αρχαία σε όλη την κλίμακα δηλαδή εννοώ από το 10 και πάνω είναι λιγότεροι σε κάθε κλίμακα. Ιστορία είμαστε καλύτερα στους αριστούχους γενικά όχι μεγάλες διαφορές. Στην Έκθεση είμαστε περίπου στα ίδια και Λατινικά δεν έχουμε κάποια αξιόλογη μεταβολή. Στο 2ο Πεδίο έχουμε εκρηκτική άνοδο στους αριστούχους στα Μαθηματικά στο 19-20 καθώς έχουμε διπλασιασμό.

Στις άλλες κλίμακες έχουμε αισθητά λιγότερους κάτω από τη βάση. Στη Φυσική έχουμε την μεγάλη έκπληξη διότι πέρσι είχαμε στο 2ο Πεδίο 723 υποψήφιους που έγραψαν πάνω από 19 και φέτος έχουμε 2.953. Η άνοδος εξηγείται από τα εύκολα θέματα οπότε αυτό αναμένεται να ανεβάσει τις Βάσεις του 2ου Πεδίου. Στη Χημεία είμαστε λίγο καλύτερα. Στο 3ο Πεδίο η διαφορά βρίσκεται στην Φυσική, στα υπόλοιπα είμαστε περίπου στα ίδια. Στη Βιολογία είμαστε χειρότερα όχι όμως τόσο πάνω όσο στην Φυσική οπότε η αίσθηση είναι ότι θα ανέβουν οι Βάσεις στις Ιατρικές.

Στο 4ο Πεδίο στα Μαθηματικά έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση στους βαθμούς πάνω από το 10 έχουμε λιγότερους κάτω από τη Βάση περίπου 2000 λιγότερους υποψηφίους και για πρώτη φορά το ποσοστό κάτω από τη Βάση είναι κάτω από 70% και συγκεκριμένα είναι στο 65%.Είχε πολλά χρόνια να πέσει κάτω από το 70% αυτό το ποσοστό. Στα Μαθηματικά έχουμε τις καλύτερες επιδόσεις τουλάχιστον δεκαετίας. Σφαγή και στο ΑΟΘ στους αριστούχους πάνω από το 19 που πέρσι ήταν 5406 και φέτος 2199.»

Τα φετινά βαθμολογικά δεδομένα αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στις Βάσεις 2026. Τα πρώτα συμπεράσματα είναι επιφανειακής ανάγνωσης δίνουν όμως μια πρώτη αίσθηση για το τι έχουμε να αναμένουμε όμως σε κάθε περίπτωση η τελική εικόνα των Βάσεων Εισαγωγής θα διαμορφωθεί μετά την εμπεριστατωμένη επεξεργασία όλων των βαθμολογικών δεδομένων και, κυρίως, μετά την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων, που παραμένουν ο καθοριστικός παράγοντας για την εισαγωγή στα ΑΕΙ συνδυαστικά με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πώς να υπολογίσετε online τα μόριά σας

Το Υπουργείο Παιδείας για την διευκόλυνση των υποψηφίων έχουν ετοιμάσει μια ξεχωριστή online πλατφόρμα υπολογισμού των μορίων τους στο markcalc.it.minedu.gov.gr όπου οι μαθητές μπορούν ανά πάσα στιγμή με λίγα μόλις κλικ, εύκολα και εντελώς δωρεάν να υπολογίσουν τα μόρια που μπορούν να συγκεντρώσουν βάσει του βαθμού που έγραψαν στο εκάστοτε μάθημα.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πώς υπολογίζονται τα μόρια στα ΓΕΛ

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου ΓΕΛ που συμμετείχε στις Πανελλήνιες 2026 για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.

Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Σημειώνεται ότι οι συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα καθορίστηκαν με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.