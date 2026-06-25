Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026, πού θα δείτε τις βαθμολογίες στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελληνίων 2026 έδωσε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, με τους μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων να έχουν πλέον πλήρη εικόνα των επιδόσεών τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα καθώς ξεκίνησε η αποστολή των SMS και αναρτήθηκαν οι βαθμοί στην πλατφόρμα.

Ξεκίνησε η αποστολή των SMS με τα αποτελέσματα - Άνοιξε και η πλατφόρμα στο results minedu

H διαδικασία αποστολή των SMS με τις βαθμολογίες στα κινητά τηλέφωνα όσων είχαν δηλώσει συμμετοχή στη σχετική υπηρεσία του Υπουργείου ξεκίνησε. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε και η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στο https://results.it.minedu.gov.gr μέσω της οποίας οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν άμεσα για τις επιδόσεις τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Οι βαθμολογίες είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα, όπου οι υποψήφιοι καλούνται να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, γραμμένα με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Ενώ αναρτώνται και οι βαθμολογικές καταστάσεις αναρτώνται στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια όλης της χώρας. Παραδοσιακά, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες αναγράφονται μόνο οι κωδικοί των υποψηφίων και οι βαθμολογίες τους ανά μάθημα.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη διαδικασία υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, ενώ η ανακοίνωση για τις Βάσεις Εισαγωγής για τα ΑΕΙ θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου.

Ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2026: Η ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘΑ για τα στατιστικά

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αναρτώνται σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr. Παράλληλα αποστέλλονται και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, σε όσους το είχαν αιτηθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2026 ανά είδος Λυκείου και Ομάδα Προσανατολισμού/Τομέα με συμμετοχή σε τουλάχιστον δυο πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες

Επίσης, δίνονται στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. Για τα στατιστικά στοιχεία πατήστε ΕΔΩ.

Πώς υπολογίζονται τα μόρια στις Πανελλήνιες 2026 στα ΓΕΛ

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου ΓΕΛ που συμμετείχε στις Πανελλήνιες 2025 για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.

Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Σημειώνεται ότι οι συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα καθορίστηκαν με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πώς να υπολογίσετε online τα μόριά σας

Το Υπουργείο Παιδείας για την διευκόλυνση των υποψηφίων έχουν ετοιμάσει μια ξεχωριστή online πλατφόρμα υπολογισμού των μορίων τους στο markcalc.it.minedu.gov.gr όπου οι μαθητές μπορούν ανά πάσα στιγμή με λίγα μόλις κλικ, εύκολα και εντελώς δωρεάν να υπολογίσουν τα μόρια που μπορούν να συγκεντρώσουν βάσει του βαθμού που έγραψαν στο εκάστοτε μάθημα.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026 και Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής: Οι φετινοί συντελεστές ΕΒΕ των σχολών και των μαθημάτων

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Σχολής (ΕΒΕ), είναι η ελάχιστη επίδοση, που πρέπει να επιτύχουν οι υποψήφιοι, για να μπορούν να συμμετέχουν στην επιλογή για την εισαγωγή τους στη σχολή. Κάθε σχολή θέτει Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής τη μέση επίδοση ( Μέσος Όρος Μ.Ο.) όλων των υποψηφίων σε όλα τα μαθήματα του τομέα ή της ειδικότητας που εξετάζονται οι μαθητές, επί ένα συντελεστή ο οποίος κυμαίνεται από το 0,8 έως το 1,2. Οι υποψήφιοι για να δουν αν πληρούν το κριτήριο της ΕΒΕ σχολής συγκρίνουν το μέσο όρο της βαθμολογίας τους στην κλίμακα του 20, με την ΕΒΕ σχολής. Οι ΕΒΕ στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για τις φετινές Πανελλήνιες έχουν ανακοινωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ 2026) τόσο των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων καθώς και οι Συντελεστές Ε.Β.Ε. για ειδικά μαθήματα, μουσικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες

Αναλυτικά οι πίνακες με τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ 2026) για τις Πανελλήνιες 2026