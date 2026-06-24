162.877 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ δεν μπήκαν στα ΑΕΙ την τελευταία πενταετία ελέω Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - 8 στους 10 δεν μπόρεσαν να υποβάλουν Μηχανογραφικό.

Όλα είναι έτοιμα για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 που σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘΑ είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη 25 Ιουνίου μετά τις 13:00 το μεσημέρι. Για ακόμη μια χρονιά υπό το βάρος της ΕΒΕ οι υποψήφιοι Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) μετράνε αντίστροφα για να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Πού και πώς θα δουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026

Παραδοσιακά οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr,πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Τέλος, οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση.

Πώς η ΕΒΕ θα ψαλιδίσει τις ελπίδες εισαγωγής των υποψηφίων και θα τους αφήσει εκτός Μηχανογραφικού

Όπως κάθε χρόνο την τελευταία πενταετία έτσι και φέτος «αγκάθι» για τα όνειρα εισαγωγής στα ΑΕΙ θα αποδειχθεί ο κόφτης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής που συνολικά από το 2020 έως και το 2025 έχει αφήσει εκτός πανεπιστημιακών σχολών162.877 υποψηφίους. Μάλιστα όπως εύστοχα σημειώνει ο Γιάννης Ζαμπέλης, Καθηγητής Μαθηματικών - Εκπαιδευτικός Αναλυτής και δημιουργός του paideianet.com από αυτούς, οι 132.880, δηλαδή περισσότεροι από οκτώ στους δέκα, δεν κατάφεραν καν να φτάσουν στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, καθώς αποκλείστηκαν από την ΕΒΕ. Στα Γενικά Λύκεια, από τους 114.442 μαθητές που έμειναν εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης την πενταετία, οι 103.908 αποκλείστηκαν εξαιτίας της ΕΒΕ, ποσοστό που αγγίζει το 91%. Αντίθετα, μόλις 10.534 υποψήφιοι έμειναν εκτός επειδή δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε κάποια από τις σχολές που δήλωσαν στο μηχανογραφικό τους.

Διαφορετική, αλλά εξίσου ανησυχητική, είναι η εικόνα στα Επαγγελματικά Λύκεια. Από τους 77.498 υποψηφίους της πενταετίας, περισσότεροι από έξι στους δέκα δεν κατάφεραν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στην περίπτωση των ΕΠΑΛ, η ΕΒΕ ευθύνεται για το 60% των αποκλεισμών, ενώ το υπόλοιπο 40% αφορά υποψηφίους που υπέβαλαν μηχανογραφικό αλλά δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε καμία σχολή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι την ίδια περίοδο που 162.877 υποψήφιοι έμειναν εκτός του συστήματος, καταγράφηκαν συνολικά 61.214 κενές θέσεις στα Πανεπιστήμια και τις Σχολές Ενστόλων. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν τμήματα που προορίζονται για αποφοίτους Γενικών Λυκείων, όπου σχεδόν μία στις πέντε διαθέσιμες θέσεις παρέμεινε ακάλυπτη. Μόνο το 2021, πρώτη χρονιά εφαρμογής της ΕΒΕ, περισσότερες από 17.700 θέσεις δεν καλύφθηκαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα του σημερινού συστήματος. Από τη μία πλευρά, δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι αποκλείονται πριν καν αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής σχολών και, από την άλλη, χιλιάδες πανεπιστημιακές θέσεις παραμένουν κενές κάθε χρόνο. Με άλλα λόγια, το σύστημα εμφανίζει ταυτόχρονα υψηλά ποσοστά αποκλεισμού και σημαντικό αριθμό αδιάθετων θέσεων. Πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κύριος «κόφτης» δεν είναι πλέον οι ίδιες οι βάσεις των σχολών, αλλά η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία του μηχανογραφικού.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαμπέλη «114.442 υποψήφιοι ΓΕΛ έχουν μείνει εκτός ΑΕΙ και ταυτόχρονα 60.102 κενές θέσεις ΓΕΛ. Δηλαδή στα Γενικά Λύκεια θα μπορούσαν να είχαν χωρέσει πάνω από τους μισούς αποκλεισμένους υποψηφίους, αν δεν τους είχε κόψει η ΕΒΕ από το πρώτο σκαλί. Η ΕΒΕ λειτουργεί ως καθολικός φραγμός καθώς αν δεν πιάνεις το ελάχιστο σε ένα μάθημα, δεν μπορείς να δηλώσεις τίποτα, ούτε καν τις περιφερειακές σχολές που τελικά παραμένουν κενές. Έτσι, υποψήφιοι που δυνητικά θα μπορούσαν να καλύψουν θέσεις σε λιγότερο περιζήτητα τμήματα κόβονται πριν φτάσουν εκεί.Η ΕΒΕ λειτουργεί πριν από τη φάση του μηχανογραφικού άρα ο υποψήφιος δεν επιλέγει καν, αποκλείεται προληπτικά.Το ποσοστό αποκλεισμού είναι σταθερό σε όλη την 5ετία (~30% από ΕΒΕ + ~6-8% από βάσεις), γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΕΒΕ έχει γίνει δομικός ρυθμιστής και όχι έκτακτος κόφτης. Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ πληρώνουν διπλάσιο τίμημα σε ποσοστό αποκλεισμού.

Παράλληλα, χιλιάδες θέσεις σε περιφερειακά τμήματα μένουν κενές, δηλαδή η ΕΒΕ δεν λειτουργεί ως «μοχλός πίεσης ζήτησης» προς τις λιγότερο επιλεγόμενες σχολές, λειτουργεί ως φραγμός εξόδου από το σύστημα. Αν η αρχική στόχευση της ΕΒΕ ήταν η ποιοτική θωράκιση, ένα εύλογο επόμενο ερώτημα είναι αν αυτή η στόχευση εξυπηρετείται με τον τρέχοντα σχεδιασμό ή αν χρειάζεται επαναβαθμονόμηση των συντελεστών, ώστε ο αριθμός των υποψηφίων που μπαίνει στη φάση του μηχανογραφικού να ανταποκρίνεται καλύτερα στις διαθέσιμες θέσεις. Είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής, όχι αριθμητικής.»

Πριν καταργήσουμε τις Πανελλήνιες μήπως να καταργήσουμε πρώτα την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής;

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Γιώργου Χατζητέγα, Φυσικού και Εκπαιδευτικού Αναλυτή που αναδεικνύει το άδικο μέτρο της ΕΒΕ και των στρεβλώσεων που επιφέρει την τελευταία πενταετία η εφαρμογή της. Όπως επισημαίνει «Βιώνουμε εδώ και έξι χρόνια το απόλυτο παράδοξο χωρίς κανένας να ενοχλείται. Μιλάμε για ελεύθερη πρόσβαση, ενώ αφήνουμε περίπου 10.000 θέσεις στα Δημόσια Πανεπιστήμια κενές λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Εκτός αν εννοούμε την ελεύθερη πρόσβαση ως προνόμιο της Ιδιωτικής Τριτοβάθμιας η οποία δεν χρειάζεται διαβατήριο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Οικογένεια πληρώνει από το υστέρημά της Φροντιστήρια, μαύρα ιδιαίτερα, σπουδές και ενοίκια και φόρους για αυτό που μερικοί αποκαλούν ''δωρεάν'' παιδεία.Και στο τέλος ; Ένα μεγάλο μέρος αυτών των νέων προσφέρει τις γνώσεις του στις οικονομίες άλλων χωρών ή περιφέρεται εργασιακά ενθάδε ως επιστημονικό - και άστεγο - προλεταριάτο. Οι Πανελλαδικές δεν καταργούνται με μια δήλωση. Ας αποφασίσουμε τι σύστημα επιλογής θέλουμε με συγκεκριμένες προτάσεις σύντροφοι και όχι με πέτρες … Και, κυρίως, ας πάψουμε να λειτουργούμε άδεια πανεπιστήμια, την ώρα που η χώρα φθίνει δημογραφικά και αιμορραγεί από το brain drain.»

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Ο «κόφτης» της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής «φρενάρει» την εισαγωγή στα ΑΕΙ: Η ανάλυση Στρατηγάκη

Όπως εξηγεί στην ανάλυσή του ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης για τις Πανελλήνιες 2026 δεν καταγράφονται ουσιαστικές μεταβολές στον αριθμό των εισακτέων. «Σε μόλις 14 Τμήματα είχαμε μείωση των θέσεων που κυμάνθηκε από 5έως 32 θέσεις με τη Σχολή Αστυφυλάκων να έχει σημαντική μείωση 100 θέσεων. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον αριθμό των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές. Σε 29 Τμήματα είχαμε αύξηση από 5 έως 22 θέσεις και στην Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας είχαμε 33 θέσεις περισσότερες από πέρυσι. Αναμενόμενο είναι να μην έχουμε μεταβολές στον αριθμό των εισακτέων, αφού αυτός ο αριθμός δεν καθορίζει τον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν σε κάθε Τμήμα. Μετά την καθιέρωση της ΕΒΕ το 2021 και τις χιλιάδες κενές θέσεις που δημιουργούνται κάθε χρόνο στα ΑΕΙ ο αριθμός των εισακτέων μας δείχνει μόνο τον μέγιστο αριθμό των υποψηφίων που θα δεχθεί κάθε Τμήμα.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-di5pzqx3ccs1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τον ίδιο μετά την εφαρμογή της ΕΒΕ, το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους υποψηφίους δεν είναι απαραίτητα οι ίδιες οι Βάσεις των σχολών, αλλά η δυνατότητα να περάσουν το κατώφλι συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, το 2025 συμμετείχαν στις Πανελλήνιες 73.941 υποψήφιοι από τα Γενικά Λύκεια. Από αυτούς, περισσότεροι από 20.000 μαθητές αποκλείστηκαν εξαιτίας της ΕΒΕ και δεν μπόρεσαν καν να συμπληρώσουν Μηχανογραφικό Δελτίο. Το ποσοστό αποκλεισμού άγγιξε το 27,7%, αποδεικνύοντας ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής λειτουργεί ως καθοριστικός μηχανισμός περιορισμού της πρόσβασης στα ΑΕΙ. Παρόλα αυτά, όσοι κατάφεραν να περάσουν την ΕΒΕ και να υποβάλουν Μηχανογραφικό είχαν εξαιρετικά υψηλές πιθανότητες επιτυχίας. Το συνολικό ποσοστό εισαγωγής για τους υποψηφίους των ΓΕΛ έφτασε περίπου στο 70,3%, καθώς όσοι υπέβαλαν Μηχανογραφικό πέρασαν σχεδόν όλοι (ποσοστό 97,5%).

Πολύ διαφορετική είναι η εικόνα για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Εκεί, οι αριθμοί αποτυπώνουν μια πιο δύσκολη πραγματικότητα. Από τους 14.696 υποψηφίους, οι 5.753 αποκλείστηκαν λόγω ΕΒΕ ήτοι το 39,14%, ενώ τελικά μόλις 5.314 κατάφεραν να εισαχθούν σε κάποιο ΑΕΙ. Το ποσοστό επιτυχίας περιορίστηκε στο 36,15%, δηλαδή περίπου ένας στους τρεις υποψηφίους πέρασε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μάλιστα όπως επισημαίνει ο κ. Στρατηγάκης «πέρα από τις περιζήτητες σχολές στις υπόλοιπες σχολές τα πράγματα είναι πολύ πιο ήπια. Αν μάλιστα οι υποψήφιοι μπορούν να μετακινηθούν και σε άλλες πόλεις, τότε οι ευκαιρίες σπουδών είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν εξαιρετικά περιφερειακά Πανεπιστήμια όπου οι σπουδές είναι ποιοτικές τα επιστημονικά αντικείμενα ενδιαφέρονται και οι συνθήκες πολύ καλύτερες, χωρίς όλο αυτό το χάος που υπάρχει κυρίως στις σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τα επιστημονικά αντικείμενα είναι πολλά και ενδιαφέροντα, απλά οι βάσεις χαμηλώνουν όσο απομακρυνόμαστε από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τελικά η εισαγωγή στα ΑΕΙ δεν είναι τόσο δύσκολη όσο ακούγεται (εξαιρούμε τις περιζήτητες σχολές), επιβεβαιώνοντας το υψηλό ποσοστό επιτυχίας από το Γενικό Λύκειο.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dibnmp3mf04p?integrationId=40599y14juihe6ly}