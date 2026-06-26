Το 2024 ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, ενώ έχει και έντονη συνδικαλιστική δράση στο χώρο της υγείας.

Οι χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις για την Χαριλάου Τρικούπη έχουν προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά και ανασφάλεια στο στελεχικό δυναμικό. Πολύ περισσότερο όταν εντείνονται οι φήμες ότι μια σειρά στελεχών του ΠΑΣΟΚ έχουν αρχίσει να κοιτούν προς την ΕΛΑΣ. Τον τόνο έδωσε η παραίτηση του πολιτευτή Αχαϊας και γνωστού νομικού Μαρίνου Σκανδάμη, αλλά και η αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ του στελέχους από τα Ιωάννινα Χάρη Λιούρη.

Διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός των ημερών θα ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις. Ανάμεσα στα ονόματα που κυκλοφορούν είναι και αυτό της πρώην βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Ρόζας Βρεττού, η οποία κατευθύνεται προς την Αμαλίας.

Η κυρία Βρεττού ήταν κορυφαίο στέλεχος της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, εξ ου και η απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου να την τοποθετήσει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας το 2007. Το 2024 ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, ενώ έχει και έντονη συνδικαλιστική δράση στο χώρο της υγείας. Η διαφαινόμενη αποχώρηση της Ρόζας Βρεττού θα είναι άλλο ένα πλήγμα για το ΠΑΣΟΚ.

Ε.Σ.