Φωτιά τώρα στις Αφίδνες. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει στις Αφίδνες. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, πριν τα διόδια των Αφιδνων του. Η φωτιά ξέρει σε ξερά χόρτα.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Σε πολύ υψηλά επίπεδα θα παραμείνει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στην κατηγορία κινδύνου 5 (Κατάσταση Συναγερμού) βρίσκονται η Αττική, μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και τμήματα της Εύβοιας, όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών είναι εξαιρετικά υψηλός.

Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) προβλέπεται για αρκετές ακόμη περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και για νησιωτικές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Ρόδος.

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Στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ελλάδας ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται υψηλός (κατηγορία 3), ενώ στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας ο δείκτης κινδύνου διαμορφώνεται στη μέση κατηγορία (2).

Η Πολιτική Προστασία επισημαίνει ακόμη ότι στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν κεραυνοί σε δασικές εκτάσεις, ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς αυξάνεται σημαντικά, παρά τη γενικότερη αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών που αναμένεται να ξεκινήσει από τα βόρεια της χώρας.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.