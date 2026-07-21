Η ανάρτηση του Ρομπέρτο Καριέρε στα social media. Το συγκινητικό μήνυμα για τον πατέρα του.

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 51 ετών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του.

Ο Λορέντζο είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από το τηλεπαιχνίδι «Bar» που προβλήθηκε το 2002 και έκτοτε ακολούθησε το δρόμο της μουσικής.

Λορέντζο Καριέρε - Η ανάρτηση του γιου του

Σχεδόν μία εβδομάδα από το θάνατό του, ο γιος του, Ρομπέρτο, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media:

«Υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμα κι όταν φεύγουν, δεν σταματούν ποτέ να φωτίζουν τον κόσμο μας. Έτσι ήσουν κι εσύ μπαμπάκα μου. Ήσουν το φως που έμπαινε ακόμα και στο πιο σκοτεινό δωμάτιο, η ζεστασιά που έδιωχνε κάθε φόβο και η δύναμη που μας κρατούσε όρθιους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ήσουν πάνω απ’ όλα οικογενειάρχης. Ένας άνθρωπος που έβαζε πάντα την οικογένειά του πρώτη, που στεκόταν δίπλα μας σε κάθε δυσκολία, σε κάθε δάκρυ, σε κάθε αγώνα. Δεν μας άφησες ποτέ να νιώσουμε μόνοι, γιατί ήσουν πάντα εκεί… με μια αγκαλιά, έναν καλό λόγο, ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη.

{https://www.instagram.com/p/DbCYnUaIi_q/}

Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου. Τίποτα δεν είναι πια όπως πριν. Η απουσία σου άφησε ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει κανείς και τίποτα. Κι όμως, μέσα στον πόνο, η αγάπη σου εξακολουθεί να με κρατά όρθιο και να μου θυμίζει πόσο ευλογημένος ήμουν που σε είχα πατέρα.

Η αγάπη σου δεν έφυγε ποτέ. Ζει μέσα στις καρδιές μας, στις αξίες που μας δίδαξες, στις αναμνήσεις που έγιναν η πιο πολύτιμη κληρονομιά μας.

Μου λείπεις όσο δεν μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. Μα κάθε φορά που κοιτάζω τον ουρανό, ένα από τα αστέρια λάμπει λίγο πιο δυνατά… γιατί ξέρω πως είσαι εσύ, που συνεχίζεις να μας προσέχεις.

Για πάντα ο ήρωάς μας.

Για πάντα ο πατέρας.

Μέχρι να ξανασυναντηθούμε… θα σ’ αγαπώ με όλη μου την ψυχή».