Η ανακοίνωση του Αντώνη Κανάκη στα social media.

Σε μία διαφορετική ανάρτηση προχώρησε ο Αντώνης Κανάκης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους ότι έχει πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης.

Μέσω της σχετικής ανακοίνωσης έκανε γνωστό ότι αναμένεται να κινηθεί νομικά και προειδοποίησε τους ακόλουθούς του ώστε να μην εμπιστευτούν το συγκεκριμένο υλικό.

Όπως περιγράφει, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, έχει δημιουργηθεί μία φωτογραφία για διαφημιστικούς σκοπούς, στην οποία εμφανίζεται ο ίδιος να προωθεί υπηρεσίες καζίνο.

Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: «Αγαπητοί φίλοι καλή εβδομάδα!

Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο (αφού είναι μάλλον αυτονόητο), αλλά για τυπικούς λόγους θα ήθελα να ενημερώσω ότι μία διαφήμιση που κυκλοφορεί στο FB στην οποία εμφανίζομαι να διαφημίζω ένα καζίνο, είναι ΑΙ απάτη.

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Φυσικά θα αντιμετωπιστεί σε νομικό επίπεδο όπως πρέπει, αν και στον κωμικό αυτόν νέο κόσμο που ζούμε, τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντώνης Κανάκης δεν είναι ο πρώτος αναγνωρισίμος έλληνας που έρχεται αντιμέτωπος με τέτοιου είδους περιστατικά.

Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς έγινε γνωστό ότι η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Καίτη Γαρμπή, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, η Ρία Ελληνίδου, η Κατερίνα Ζαρίφη και άλλοι, έπεσαν θύματα διαδικτυακής απάτης, με ορισμένους επιτηδείους να χρησιμοποιούν το όνομα και την εικόνα τους για διαφημιστικούς σκοπούς εν αγνοία τους.