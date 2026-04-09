Η ανάρτηση της Παυλίνα Βουλγαράκη που ενημερώνει τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη, το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης 9 Απριλίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία μέσω της οποίας αποκαλύπτει ότι έχει πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης.

Συγκεκριμένα, η ερμηνεύτρια ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι άγνωστοι έχουν δημιουργήσει ψεύτικους λογαριασμούς με το ονοματεπώνυμό της και ζητούν χρήματα.

Στην ανάρτηση αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έχουν δημιουργηθεί κάποιοι ψεύτικοι λογαριασμοί στο Instagram και στο Facebook που παριστάνουν εμένα και ζητούν χρήματα. Αυτός είναι ο μοναδικός μου λογαριασμός στο Instagram και στο Facebook».

Η ερμηνεύτρια, είναι ακόμη ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο που πέφτει θύμα διαδικτυακής απάτης, ενώ λίγο καιρό νωρίτερα έγινε γνωστό ότι αντιμετώπισε τον ίδιο προβληματισμό ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, η Καίτη Γαρμπή, ο Δημήτρης Σταρόβας, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και άλλοι.