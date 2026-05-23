Το μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής απέσπασε ο Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ για το «Minotaur», ενώ το Βραβείο η «Ονειρεμένη Περιπέτεια» της Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ.

Η επιτροπή του 79ου Φεστιβάλ των Καννών τίμησε σήμερα με τον Χρυσό Φοίνικα την ταινία «Fjiord» (Φιορδ) του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουνγκίου, ο οποίος κέρδισε έτσι τον δεύτερο Χρυσό Φοίνικά του μετά από εκείνον που του απονεμήθηκε το 2007 για την ταινία του «4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 ημέρες».

O Σεμπάστιαν Σταν και η Ρενάτε Ρέινσβε υποδύονται το πολύτεκνο ζευγάρι με τις χριστιανικές αξίες που μετακομίζει από τη Ρουμανία στη Νορβηγία.

Το έντονα θρησκευόμενο ζευγάρι ενοχλεί τον γείτονά τους και δάσκαλο στο σχολείο.

Όταν ένα από τα παιδιά του ζευγαριού εμφανίζεται με τραύματα, οι Αρχές επεμβαίνουν και παίρνουν την επιμέλεια των παιδιών για να αποφύγουν τη βία των γονιών.