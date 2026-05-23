Παράλληλα, αυξημένος είναι και ο φόβος για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ξηρές συνθήκες δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον σε πολλές περιοχές της νότιας Ευρώπης.

Σε συνθήκες έντονου καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές και αυξημένη επιφυλακή για τον κίνδυνο πυρκαγιών και προβλημάτων δημόσιας υγείας.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν για ένα ισχυρό κύμα θερμής αέριας μάζας που επηρεάζει μεγάλο μέρος της δυτικής ηπείρου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να αναμένεται να διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες.

Στην Ισπανία, αρκετές περιοχές καταγράφουν θερμοκρασίες πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί και στη Γαλλία, όπου οι αρχές έχουν θέσει σε επιφυλακή τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και υγείας.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι παρατεταμένες περίοδοι ακραίας ζέστης ενδέχεται να επιβαρύνουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και να παραμένουν επαρκώς ενυδατωμένοι.

Το νέο κύμα καύσωνα επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ευρώπη, με επιστήμονες να επισημαίνουν ότι τέτοια επεισόδια εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια.