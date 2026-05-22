Το θερμόμετρο σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου από σήμερα έως και την επόμενη εβδομάδα, με προβλέψεις για νέα ρεκόρ Μαΐου.

Ένα μεγάλο τμήμα της δυτικής Ευρώπης προετοιμάζεται για το πρώτο φετινό κύμα ζέστης, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται ότι θα αυξηθούν πάνω από 10°C, ενώ σε εκατοντάδες περιοχές αναμένονται νέα μηνιαία ρεκόρ για τον Μάιο.

Οι θερμοκρασίες σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεπεράσουν τους 30°C από σήμερα, Παρασκευή, έως και την επόμενη εβδομάδα, φτάνοντας τους 32°C στο Παρίσι και στο Λονδίνο και τους 35°C στη νοτιοδυτική Γαλλία, με μέγιστες τιμές έως και 38°C στις περιοχές Γκουαδιάνα και Γκουαδαλκιβίρ της Ισπανίας.

«Τόσο οι μέγιστες όσο και οι ελάχιστες θερμοκρασίες είναι πιθανό να φτάσουν σε πρωτοφανή για την εποχή επίπεδα, σε πολλαπλές περιοχές, ιδιαίτερα στα νοτιοδυτικά, κατά τη διάρκεια ενός πρόωρου κύματος ζέστης που θα είναι έντονο και θα διαρκέσει αρκετές ημέρες», ανακοίνωσε η Meteo-France.

Η γαλλική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία τόνισε ότι είναι σχεδόν βέβαιο πως φέτος θα καταγραφούν ρεκόρ Μαΐου στη Γαλλία (30,5°C ήταν το 2025).

Οι θερμοκρασίες, που πιθανότατα θα ξεπεράσουν προηγούμενα ρεκόρ κατά τρεις ή τέσσερις βαθμούς Κελσίου σε πόλεις όπως η Ναντ και η Βρέστη, προκαλούνται από έναν «θόλο ζέστης» (heat dome), με ζεστό αέρα από το Μαρόκο να παγιδεύεται κάτω από την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα.

Η Meteo-France ανέφερε ότι οι θερμοκρασίες που αναμένονται ιδιαίτερα στη Βρετάνη είναι «αρκετά αξιοσημείωτες για τόσο νωρίς» και πιθανόν θα ξεπεράσουν το ρεκόρ κατά τρεις ή περισσότερους βαθμούς.

Επίσης, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη, η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον κόσμο, πρέπει να αναμένει έντονα κύματα ζέστης «όλο και πιο συχνά και όλο και πιο πρόωρα».

Ασυνήθιστες θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Met Office ανακοίνωσε ότι οι θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχουν εκδοθεί «ασυνήθιστες» προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω ζέστης το προσεχές σαββατοκύριακο, μπορεί να φτάσουν τοπικά τους 33°C τη Δευτέρα, ξεπερνώντας το ρεκόρ Μαΐου του 1944 (32,8°C).

Τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να εισέλθουν σε καύσωνα για τρεις ημέρες, με θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 26°C με 28°C, ανάλογα με την περιοχή.

Θερμοκρασίες... Αυγούστου στην Ισπανία

Στην Ισπανία, όπου οι θερμοκρασίες ήδη έφτασαν τους 38°C χθες, Πέμπτη, ένα κορίτσι δύο ετών πέθανε στη βορειοδυτική περιοχή της Γαλικίας, αφού έμεινε κατά λάθος για ώρες στο αυτοκίνητο του πατέρα της.

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία, Aemet, δήλωσε ότι το κύμα ζέστης αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την επόμενη εβδομάδα και θα μπορούσε να φέρει ρεκόρ θερμοκρασιών για τον Μάιο. «Η έκφραση "καλοκαιρινή ζέστη στο φουλ" περιγράφει τον καιρό που θα δούμε σε μεγάλο μέρος της Ισπανίας τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Aemet, Rubén del Campo.

«Οι θερμοκρασίες θα είναι μεταξύ 5°C και 10°C πάνω από τον εποχικό μέσο όρο και 10°C πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή στις βόρειες περιοχές. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που συνήθως βλέπουμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Guardian