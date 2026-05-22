Εχεται διήμερο κακοκαιρίας, ενώ το σκηνικό του καιρού, όπως αναφέρει ο Μαρουσάκης, φαίνεται να αλλάζει με τον ερχομό του νέου μήνα.

Κορυφώνεται το κύμα αστάθειας μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Αύριο θα είναι η πιο ασταθής ημέρα, αρκετές βροχές και καταιγίδες και όχι μόνο μεσημέρι και απόγευμα, αλλά καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν μέσα από το Αιγαίο, θα επεκταθούν στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Κάπως πιο περιορισμένη θα είναι η αστάθεια την Κυριακή, περισσότερο περιορισμένη τη Δευτέρα. Παρ'ολα αυτά για τις επόμενες αρκετές ημέρες παραμένουμε και πάλι σε άστατο καιρικό μοτίβο. Αυτό σημαίνει οτι μπορεί ο καιρός να ξεκινάει ήπιος, στη συνέχεια όμως - το μεσημέρι - θα αναπτύσσονται αυτά τα καταιγιδοφόρα νέφη πρώτα σε βουνά, αργότερα και σε περιοχές πιο χαμηλού υψομέτρου, και θα εκδηλώνονται μπόρες, ακόμα και καταιγίδες.

Για τη σημερινή ημέρα, τα φαινόμενα θα αφορούν πολλές περιοχές της χώρας μας. Θα φθάσουν μέχρι και τις περιοχές της Κρήτης αργά το απόγευμα. Θα περιοριστεί πρόσκαιρα η αστάθεια μέσα στη νύχτα και μέχρι και νωρίς το πρωί του Σαββάτου, για να αρχίσει και πάλι να εξαπλώνεται το μεσημέρι και το απόγευμα της αυριανής ημέρας.

Σήμερα, ήδη έχουν αρχίσει και σχηματίζονται σύννεφα προς την πλευρά του Αιγαίου, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.Σιγά σιγά θα γίνονται πιο πυκνοί - στο μεσημέρι με το απόγευμα - και θα ξεκινήσουν βροχές, οι οποίες θα ενταθούν, θα συνοδεύονται από καταιγίδες και θα εξαπλωθούν μέχρι και τα βουνά της Κρήτης. Καλύτερη η κατάσταση στο Ιόνιο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, οι οποίες θα επηρεάζονται κυρίως μέσα στην αυριανή ημέρα.

Οι άνεμοι ακόμη και 7 μποφόρ. Ο βοριάς θα συνεχίσει να επιδρά τόσο αύριο όσο και την Κυριακή. Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει τον υδράργυρο σε μία μικρή υποχώρηση, κυρίως αύριο προς τα ανατολικά τμήματα.

Προς τη βόρεια Ελλάδα συναντάμε τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου αλλά και την Τρίπολη. Αργά το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα φθάσει έως και 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, σήμερα, κοντά στο μεσημέρι - στις 12 με 2 ώρα - θα δούμε να σχηματίζονται καταιγιδοφόρα νέφη, πρώτα στα βουνά και θα ξεσπάσουν μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες προς τις πρώτες βραδινές ώρες θα κετευθυνθούν ακόμη και σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις. Η αυριανή ημέρα θα είναι η πιο δύσκολη, σε ότι αφορά τα φαινόμενα αστάθειας. Από τις πρωινές ώρες θα ξεκινήσουν προς το ανατολικό - βορειοανατολικό κομμάτι της Αττικής. Κοντά στο μεσημέρι θα επεκταθούν και θα ενταθούν στο σύνολο του νομού και στη συνέχεια τις απογευματινές και βραδινές ώρες, θα αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρός και να υποχωρεί η αστάθεια. Οι άνεμοι σήμερα δεν προβληματίζουν ενώ η θερμοκρασία θα θα φθάσει έως και 26 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσει ένα αντίστοιχο καιρικό μοτίβο. Κοντά στο μεσημέρι, θα έχουμε μπόρες, ακόμη και καταιγίδες. Και αύριο άστατος ο καιρός, κυρίως προς την πλευρά της Χαλκιδικής. Από αύριο γυρίζει ξανά ο βαρδάρης και η θερμοκρασία από 24 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο, κορυφώνεται αυτό το κύμα αστάθειας. Θα είναι η ημέρα με την πιο οργανωμένη και εκτεταμένη αστάθεια. Θα δούμε φαινόμενα βροχών και καταιγίδων, ακόμα και μέσα στο Αιγαίο, πρόσκαιρα και στη θάλασσα του Ιονίου Πελάγους.

Προσοχή στον ηπειρωτικό κορμό, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, γύρω από τη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά, ακόμη και στην Κρήτη, διότι εκεί περιμένουμε περισσότερες βροχές και καταιγίδες. Δεν αποκλείεται αυτά τα φαινόμενα να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ακόμη και από έντονους κεραυνούς.

Η αστάθεια θα αρχίσει να περιορίζεται όσο πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες και την Κυριακή, θα έχουμε μια ημέρα κλασικής αστάθειας. Αν και ο καιρός θα είναι βελτιωμένος τις πρωινές ώρες, κοντά στο απόγευμα, στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, θα έχουμε πάλι μπόρες ή και καταιγίδες.

Και η Δευτέρα θα είναι μία ημέρα αστάθειας. Πιο περιορισμένη. Θα εμφανίσει την τάση, αυτό ο άστατος καιρός να περιοριστεί σε βουνά και ημιορεινές εκτάσεις. Παρ'όλα αυτά όμως, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, θέλουν ακόμα να οδηγούμαστε ακόμη και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, με αυτό το άστατο μοτίβο, το οποίο θα εμφανίζει εξάρσεις και υφέσεις, που σημαίνει οτι ακόμη δείχνουμε μια υπομονή στο να αρχίσει να έρχεται ο πιο θερμός αέρα από την πλευρά της Νότιας Αφρικής.

