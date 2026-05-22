Η τραγουδιστής των Rolling Stones γιόρταζε την ολοκλήρωση γυρισμάτων ταινίας στο ιταλικό νησί... τη λάθος ημέρα.

Η ιταλική αστυνομία διέκοψε πάρτι στο οποίο παρευρισκόταν ο Μικ Τζάγκερ επειδή η μουσική απαγορεύεται τις Τετάρτες στο ηφαιστειακό νησί Στρόμπολι κοντά στη Σικελία.

Ο frontman των Rolling Stones βρισκόταν στο Στρόμπολι για την παραγωγή της ταινίας Three Incestuous Sisters της Ιταλίδας σκηνοθέτιδας Αλίτσε Ρορβάχερ, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Το βράδυ της Τετάρτης ο 82χρονος μουσικός γιόρταζε την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας σε τοπικό χώρο διασκέδασης, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του Josh O’Connor, Jessie Buckley, Saoirse Ronan, Dakota Johnson και Isabella Rossellini, όταν εμφανίστηκε η αστυνομία και ζήτησε να σταματήσει το πάρτι λόγω της απαγόρευσης μουσικής που έχει επιβάλει ο δήμαρχος του νησιού... τις Τετάρτες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, η μουσική έπαιζε από μικρό ηχείο και σε αποδεκτή ένταση. Αν και η παρέμβαση προκάλεσε σύγχυση και γέλια, οι παρευρισκόμενοι συμμορφώθηκαν τελικά με την εντολή, έστω και απρόθυμα.

Η εφημερίδα La Repubblica ανέφερε ότι ένας τοπικός βιβλιοπώλης αποκάλυψε το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας πως το πάρτι διακόπηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αφού κάτοικοι του Στρόμπολι διαμαρτυρήθηκαν στην αστυνομία για τη μουσική.

Το κινηματογραφικό συνεργείο και οι ηθοποιοί αναχώρησαν από το Στρόμπολι την Πέμπτη, με τον Μικ Τζάγκερ, ο οποίος υποδύεται έναν φαροφύλακα στην ταινία, να αναχωρεί με ιδιωτικό ελικόπτερο.

Με πληροφορίες από Guardian