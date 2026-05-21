Γιατί λέγεται και «Γαλατοπέφτη»;

Η Πέμπτη της Αναλήψεως αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς σηματοδοτεί την Ανάληψη του Ιησού Χριστού στους ουρανούς, σαράντα ημέρες μετά την Ανάστασή Του. Είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία ακούγεται στις εκκλησίες το «Χριστός Ανέστη», κλείνοντας ουσιαστικά την πασχαλινή περίοδο.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, μετά τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του, ο Χριστός παρέμεινε για σαράντα ημέρες στη γη, διδάσκοντας τους μαθητές Του και προετοιμάζοντάς τους για τη διάδοση του Χριστιανισμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Όταν ολοκληρώθηκε το έργο Του, αναλήφθηκε στους ουρανούς, παίρνοντας μαζί Του όχι μόνο την ψυχή αλλά και το σώμα Του.

Η ημέρα της Αναλήψεως συνδέεται στενά και με την ελληνική λαϊκή παράδοση. Σε πολλές περιοχές της χώρας συνηθίζεται το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα, καθώς θεωρείται πως φέρνει τύχη και ευεξία. Ένα παλιό έθιμο αναφέρει ότι όποιος βρει τη λεγόμενη «μαλλιαρή» πέτρα, δηλαδή πέτρα με φύκια, θα έχει καλή τύχη όλο το καλοκαίρι. Παράλληλα, αρκετοί μεταφέρουν θαλασσινό νερό στα σπίτια τους, πιστεύοντας πως έχει θεραπευτικές ιδιότητες για εγκαύματα, τσιμπήματα και μικρές πληγές.

Η Ανάληψη είναι γνωστή σε αρκετές περιοχές και ως «Γαλατοπέφτη», ονομασία που προέρχεται από την παραδοσιακή αντίληψη ότι από εκείνη την περίοδο μειώνεται η παραγωγή γάλακτος λόγω της ζέστης και της αλλαγής της εποχής. Για τους κτηνοτρόφους, η γιορτή σηματοδοτούσε το πέρασμα από την άνοιξη στο καλοκαίρι και συνδεόταν άμεσα με την καθημερινή ζωή και την παραγωγή.