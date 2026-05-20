Τελικά το δισκοπότηρο δεν ήταν από τα υλικά από τα οποία πίστευε ο ιδιοκτήτης.

Ένα ιδιαίτερα περίεργο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο τηλεπαιχνίδι Cash or Trash, όταν διαγωνιζόμενος αποφάσισε να αποχωρήσει από το παιχνίδι μετά την εκτίμηση αντικειμένου που παρουσίασε προς δημοπρασία, δηλώνοντας πως είχε πέσει θύμα εξαπάτησης.

Στο επεισόδιο της Τρίτης, ο κύριος Γιάννης από την Κύπρο εμφανίστηκε στην εκπομπή κρατώντας ένα δισκοπότηρο, το οποίο πίστευε ότι είχε ιδιαίτερα υψηλή αξία. Όπως ανέφερε, το είχε αποκτήσει καταβάλλοντας ποσό που έφτανε τις 8.000 με 9.000 ευρώ, θεωρώντας πως ήταν κατασκευασμένο από πολύτιμα υλικά, όπως χρυσός, ασήμι και πολύτιμες πέτρες.

Κατά τη διάρκεια της εκτίμησης, όμως, ήρθε η δυσάρεστη ανατροπή. Ο εκτιμητής Θάνος Λούδος εξήγησε πως το αντικείμενο δεν ήταν κατασκευασμένο από τα υλικά που πίστευε ο ιδιοκτήτης του, χαρακτηρίζοντάς το ουσιαστικά ως ένα διακοσμητικό δισκοπότηρο με εκτιμώμενη αξία περίπου 350 ευρώ.

Η αποκάλυψη προκάλεσε έντονη απογοήτευση στον διαγωνιζόμενο, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με ξεγέλασαν, με απογοήτευσαν όταν μου είπαν ότι δεν ήταν ασήμι. Αυτά γίνονται από κάποιους ανθρώπους που δεν τιμούν τον λόγο τους».

Ο εκτιμητής διευκρίνισε ακόμη πως, εάν το αντικείμενο ήταν πράγματι κατασκευασμένο από χρυσό και ασήμι, η αξία του θα μπορούσε να αγγίζει ακόμη και τις 15.000 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την εκτίμηση, ο κύριος Γιάννης επέλεξε να μην συνεχίσει στη διαδικασία της δημοπρασίας και αποχώρησε από την εκπομπή χωρίς να περάσει στο δωμάτιο των αγοραστών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dimimu5d2ynl?integrationId=eexbs17lxeknn2p}