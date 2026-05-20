«Πρέπει σε μια συνεδρίαση να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε όλοι μαζί», είπε ο Νίκος Παππάς για τη διαγραφή Πολάκη.

«Ο κατακερματισμός δεν θα φέρει ρεύμα νίκης», δήλωσε ο Νίκος Παππάς στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», σημειώνοντας ότι το ζητούμενο και το μείζον ερώτημα είναι «αν υπάρχει η βούληση συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλω. Δεν αφορά πρόσωπα πλέον».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι χρειάζονται καθαρές κουβέντες από τους πάντες και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πάρει ανοιχτά καθαρές πρωτοβουλίες.

Επεσήμανε, επίσης, ότι όποιος θέλει να πάει σε άλλο πολιτικό σχηματισμό οφείλει να παραδώσει την έδρα του και να κάνει την επιλογή του, ενώ αναφερόμενος στη διαγραφή του Π. Πολάκη είπε ότι «πρέπει σε μια συνεδρίαση να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε όλοι μαζί».

«Μείζονα τα ζητήματα που αναφέρει στην επιστολή του ο Καλπάκης»

«Αυτή η δήλωση ή οι αναταραχές που προέκυψαν από την τοποθέτηση του Π. Πολάκη, όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί αν συνεδριάζαμε τακτικά και στην ώρα μας. Έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις, νομίζω ότι πρέπει να σκύψουμε πάνω σε όσα δήλωσε ο Στ. Καλπάκης παραιτούμενος, είναι μείζονα ζητήματα», είπε για τα όσα αναφέρει στην επιστολή του ο πρώην πλέον Γραμματέας του κόμματος.

Δεν θα υποκαταστήσω ούτε τον πρόεδρο ούτε την επιτροπή Δεοντολογίας, θα έπρεπε να έχουμε συνεδριάσει και τώρα που θα συνεδριάσουμε να είναι και Στ. Καλπάκης εκεί για να συζητήσουμε αναλυτικά τι συμβαίνει. Γιατί ο Στ. Καλπάκης στην επιστολή του λέει ότι δεν υπάρχει επαφή με τον Α. Τσίπρα ή τουλάχιστον δεν έχει αυτός εικόνα να υπάρχει επαφή με τον Α. Τσίπρα, λέει το αυτονόητο ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει εάν υπάρχουν πιθανότητες συνεργασίας αλλιώς να προετοιμαστούμε».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όποιος θέλει να πάει σε άλλο πολιτικό σχηματισμό οφείλει να παραδώσει την έδρα του»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συντεταγμένο κόμμα, παίρνει αποφάσεις συλλογικά. Είναι προφανές ότι για να κατέβουν δύο πολιτικοί σχηματισμοί μαζί στις εκλογές πρέπει να υπάρχει κοινή βούληση. Αυτό είναι που προέχει κατά τα άλλα όποιος θέλει να πάει σε άλλο πολιτικό σχηματισμό οφείλει να παραδώσει την έδρα του και να κάνει την επιλογή του. Δημοκρατία έχουμε», πρόσθεσε.

Συνεδρίαση των Οργάνων

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει απόφαση ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει και σε αυτό υπολειπόμεθα από τον στόχο. Αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνεδρίαση που θα κάνουμε. Εγώ λέω να μην ετεροκαθοριζόμαστε και να κάνουμε τον σχεδιασμό μας. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλές μέρες εν πάση περιπτώσει δεν είναι το μείζον ζήτημα αυτό, το μείζον είναι να έχουμε καθαρές κουβέντες. Έχει έρθει η ώρα να μιλήσει ο Σ. Φάμελλος καταρχήν στα όργανα ο οποίος κάνει ότι μπορεί αλλά υπάρχουν μείζονα θέματα τα οποία επισκιάζουν και τις δικές του πρωτοβουλίες».

«Ο Ν. Φαραντούρης είναι παράδειγμα πλειστηριασμού μιας έδρας»

«Δεν είναι δυνατόν προσωπικές στρατηγικές, αποσκιρτήσεις, έδρες που βγαίνουν στον πλειστηριασμό ότι είναι ένα φαινόμενο που μας τιμά. Δεν τιμά ούτε αυτόν που εκπλειστηριάζει ούτε τον υπερθεματιστή. Ο Ν. Φαραντούρης είναι παράδειγμα πλειστηριασμού μιας ευρωκοινοβουλευτικής έδρας η οποία βγήκε στον πλειστηριασμό, στα δημοσιεύματα πέρασε από 3-4 κόμματα και κατέληξε στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν τιμά ούτε τον Φαραντούρη ούτε το ΠΑΣΟΚ. Τέτοια φαινόμενα πρέπει να αποφευχθούν, να συγκροτηθούν και να συνεδριάσουν τα συλλογικά όργανα», είπε για τις βουλευτικές έδρες.

Διαγραφή Πολάκη

Για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, δήλωσε: «Ως ζήτημα είναι μείζον πολιτικό, πρέπει σε μια συνεδρίαση να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Τον πρώτο λόγο έχει ο Σ. Φάμελλος για να αναστραφεί αυτή η συνθήκη και αυτή η πορεία ασάφειας. Το ζήτημα είναι κυρίως πολιτικό. Ο Σ. Φαμελλος και ο Π. Πολάκης ήταν δύο βασικοί υποψήφιοι το 2022, δυστυχώς από το 2024 έχουμε μια πτωτική πορεία και όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε σύντομα πάνω από όλα όμως χρειάζεται να είναι πάρα πολύ καθαρό το πεδίο στο τι γίνεται με τους σχηματισμούς ή τις προσωπικότητες με τις οποίες απευθυνόμαστε για συνεργασία. Εγώ λέω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα στρογγυλό τραπέζι με τον Κοτζιά, την Κατσέλη, τον Φάμελλο, τον Κόκκαλή, τον Α. Τσίπρα βεβαίως. Δεν είμαι αρμόδιος να κάνω τις επαφές.

«Εφόσον δεν θέλουμε τη διάλυση οι υπάρχοντες σχηματισμοί να συνεργαστούν ή να προχωρήσουν κατά μόνας;»

«Αυτό που έχει δημοσίως δηλωθεί είναι ότι ο Αλ. Τσίπρας δεν θέλει τη διάλυση των άλλων σχηματισμών, ρωτώ εφόσον δεν θέλουμε τη διάλυση οι υπάρχοντες σχηματισμοί να συνεργαστούν ή να προχωρήσουν κατά μόνας; Εδώ θέλει καθαρές κουβέντες από τους πάντες, για να υπάρξουν όμως καθαρές κουβέντες το κόμμα το οποίο υπηρετώ πρέπει να πάρει ανοιχτά καθαρές πρωτοβουλίες», πρόσθεσε ο Νίκος Παππάς, ενώ σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν πιστεύει ότι ο Σωκράτης Φάμελλος σκέφτεται την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε: «Δεν μπορώ ούτε καν να το διανοηθώ αυτό».

«Μια συμμαχία μπορεί να κάνει και την έκπληξη»

«Θεωρώ ότι μια συμμαχία μπορεί να κάνει και την έκπληξη δηλαδή μπορεί να αγκαλιαστεί από τον κόσμο ο οποίος έμαθε ότι για να παίξει ρόλο κρίσιμο η σύγχρονη Αριστερά πρέπει να κάνει ενωτικές κινήσεις. Αν γίνει μια κίνηση ενωτική ξεκινώντας από δυνάμεις που υπηρέτησαν την κυβέρνηση 2015-‘19 κι αντιλαμβάνονται στην ανάγκη συμμαχίας ναι, εκεί μπορεί να γίνει μια συμμαχία η οποία να κάνει και τη διαφορά ως και μήνυμα σε ενδεχόμενες άλλες διασπαστικές κινήσεις», είπε ο Νίκος Παππάς και πρόσθεσε:

«Το ζητούμενο και το μείζον ερώτημα στο δημόσιο διάλογο είναι αν υπάρχει η βούληση συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλω, και ως όλο και ως κόμμα συντεταγμένο. Δεν αφορά πρόσωπα πλέον. Εγώ πιστεύω ότι ο κατακερματισμός δεν θα φέρει ρεύμα νίκης. Γιατί να εμπιστευτεί κάποιος μια ποικιλία επιλογών η οποία θεωρεί ότι το μείζον είναι να εκφραστεί κατά μόνας παρά να πάει σε μια συμμαχία η οποία θα ανοίξει το πολιτικό παιχνίδι. Κατακερματισμένη Αριστερά, διασπασμένη, ενοχική, η οποία ψάχνει να καθαρίσει τους δικής της λογαριασμούς πως θα πρωταγωνιστήσει;

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια, να μπορέσει μαζέψει όσους συμμάχους επιθυμούν να είναι μαζί του στις εκλογές και προφανώς να κατέβει στις εκλογές με την ευρύτερη δυνατή συμμαχία. Μακάρι να γίνει ευρύτατη δεν εξαρτάται μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Δεν υπάρχει θέμα Φάμελλου»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το ποιες είναι οι πολιτικές διαφορές με τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Πρέπει να απευθύνετε στον Αλέξη Τσίπρα αυτή την ερώτηση», ενώ για το αν θα τεθεί θέμα ηγεσίας του κ. Φάμελλου, είπε: «Ο Σ. Φάμελλος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα υπηρετήσει το σχέδιό μας. Δεν τίθεται θέμα Φάμελλου, είναι ο πρόεδρός του ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε την ενημέρωσή μας και να υπηρετήσουμε όλοι μαζί το σχέδιό μας».

«Να μην ετεροκαθοριζόμαστε και να κάνουμε τον σχεδιασμό μας»

Για τη συμμαχία των αριστερών δυνάμεων, ο Νίκος Παππάς σημείωσε: «Αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι η γενναιότητα να πούμε γύρω από ένα τραπέζι ότι βρέξει χιονίσει, κλειδώνουμε την πόρτα, εμείς θα είμαστε μαζί στις εκλογές και δεν θα βγούμε αν δεν έχουμε κοινό πρόγραμμα και διάταξη δυνάμεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει απόφαση ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει και σε αυτό υπολειπόμεθα από τον στόχο. Αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνεδρίαση που θα κάνουμε, καθίσταται και απαραίτητη γιατί θα πρέπει να βγει και καινούργιος γραμματέας. Εγώ λέω να μην ετεροκαθοριζόμαστε και να κάνουμε τον σχεδιασμό μας. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλές μέρες. Εάν υπαρχει βούληση όλα μπορούν να γίνουν εν πάση περιπτώσει δεν είναι το μείζον ζήτημα αυτό, το μείζον είναι να έχουμε καθαρές κουβέντες. Έχει έρθει η ώρα να μιλήσει ο Σ. Φάμελλος καταρχήν στα όργανα ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί αλλά υπάρχουν μείζονα θέματα τα οποία επισκιάζουν και τις δικές του πρωτοβουλίες».