Για τα καλά κλιμακώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ εν αναμονή της επίσημης ίδρυσης της κίνησης του Αλέξη Τσίπρα, καθώς στην παρούσα πολιτική συγκυρία η Κουμουνδούρου μοιάζει να βρίσκεται σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή και σύντομα θα συνεδριάσουν τα όργανα προκειμένου να υπάρξουν αποφάσεις.

Η παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα μοιάζει με την «κορυφή του παγόβουνου», καθώς η συντριπτική πλειοψηφία της βάσης, των βουλευτών και των μελών των καθοδηγητικών οργάνων επιθυμεί να συμπορευτεί με τον πρώην πρωθυπουργό.

Πάντως, στο Θησείο, στα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα, δύσκολο θα βρεθούν μέλη των Κοινοβουλευτικών Ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η παρουσία τους δεν θα παίξει ρόλο «καταλύτη» στις εξελίξεις, αλλά αντίθετα, θα επιδεινώσει την κατάσταση.

Μαζικές αποχωρήσεις

Τις τελευταίες εβδομάδες, οπότε και έγινε σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει άμεσα στην κεντρική πολιτική σκηνή, οι παραιτήσεις μικρομεσαίων στελεχών και απλών μελών από τις οργανώσεις του κόμματος, έγινε καθημερινό φαινόμενο. Δεν είναι υπερβολή να μιλήσει κανείς για διαλυτικά φαινόμενα στη βάση, λένε πρόσωπα που έχουν εικόνα της κατάστασης.

Προφανώς και μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι παράλογη. Πρόκειται για τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, καθώς στη συντριπτική του πλειοψηφία, ο οργανωμένος κόσμος της Κουμουνδούρου θεωρεί τον πρώην πρωθυπουργό ως τον φυσικό ηγέτη του χώρου. Επομένως, είναι απολύτως λογικό να θέλουν να τον ακολουθήσουν στο νέο του εγχείρημα.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στα μεσαία και ανώτερα κλιμάκια του κόμματος. Ας μη γελιόμαστε, τα περισσότερα στελέχη και οι βουλευτές, με ένα «νεύμα» του πρώην πρωθυπουργού θα βρεθούν στη νέα κίνηση. Το θέμα, όμως, για εκείνους είναι ότι τέτοιο «νεύμα» δεν έχει υπάρξει. Και δεν θα υπάρξει το επόμενο διάστημα. Και είναι σαφές από την Αμαλίας – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε δεύτερο χρόνο θα αποκλειστούν από το νέο εγχείρημα.

Ώρα υπαρξιακών αποφάσεων

Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να προχωρήσει με αυτή την κατάσταση. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Σωκράτης Φάμελλος, το ανέφερε και στην επιστολή της παραίτησης του από τη θέση του γραμματέα, ο Στέργιος Καλπάκης. Άμεσα, λοιπόν, υπό το βάρος των νέων εξελίξεων, θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις υπαρξιακού χαρακτήρα για το κόμμα.

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα συγκλιθούν η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ιδανικά, η πλειοψηφία των οργάνων θα ήθελε να ανακοινώσει τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν σημειωθεί κάποια τεκτονική μεταβολή, τα όργανα θα επαναλάβουν ότι θεωρούν θετική την πρωτοβουλία και ότι δεν σκοπεύουν να έχουν αντιπαραθετικό σχέδιο, απέναντι του – κρατώντας έτσι ανοιχτή την «πόρτα» στη συνεργασία με τον πρώην πρωθυπουργό.

Χωρίς βουλευτές στο Θησείο

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την επιθυμία τους να στηρίξουν τον πρώην πρωθυπουργό, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν σχεδιάζουν να βρεθούν, την Τρίτη, στο Θησείο. Αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι μια απλή εκδήλωση, αλλά η παρουσίαση ενός άλλου από το δικό τους, κόμματος.

Επίσης, δείχνουν να έχουν αντιληφθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να εστιάσει στα νέα πρόσωπα που θα τον συντροφεύσουν στο νέο «ταξίδι». Αν και κάποιοι δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους ακόμα και να προχωρήσουν σε πιο προωθημένες ενέργειες, οι πιο έμπειροι εκτιμούν ότι στο τέλος θα πρυτανεύσει η λογική.