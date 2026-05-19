Τελικά αθώος κρίθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες. «Βαριά αμέλεια» η παράλληλη συμμετοχή του σε αλλοδαπές εταιρείες, αλλά χωρίς δόλο, τόνισε ο εισαγγελέας.

Με την τελεσίδικη αθώωσή του, «έκλεισε» ποινικά η δικαστική εκκρεμότητα που είχε ο πρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας» και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος κάθισε σήμερα στο εδώλιο του κατηγορουμένου για παράβαση του νόμου περί «πόθεν έσχες», σε βαθμό πλημμελήματος.

Η κατηγορία σε βάρος του που αφορούσε τη συμμετοχή του σε εταιρείες ενώ είχε την ιδιότητα του αρχηγού πολιτικού κόμματος. Για την υπόθεση αυτή είχε καταδικαστεί μάλιστα πρωτοδίκως σε φυλάκιση 30 μηνών και χρηματική ποινή ύψους 50.000 ευρώ με αναστολή στην έφεση, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

Απαλλακτικός και ο εισαγγελέας

Την απαλλαγή του ζήτησε για άλλη μία φορά ο εισαγγελέας της έδρας ο οποίος τόνισε ότι δεν αποδείχθηκε ότι όταν ο κατηγορούμενος ανέλαβε καθήκοντα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είχε άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην Tiptree Marine, ενώ ως προς την Osios llc εξέφρασε την πεποίθηση πως «ελλείπει ο δόλος, που είναι απαραίτητος για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος»

Σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό, «δεν προέκυψε ότι είχε ενημερωθεί ο κατηγορούμενος ότι δεν επιτρέπεται να έχει συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία…Ο κατηγορούμενος όφειλε να το γνωρίζει και αμελώς δεν το γνώριζε και μάλιστα με βαριά αμέλεια αλλά υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν υπήρχε δόλος….Τα κίνητρα του ήταν αγαθά, ήθελε να διασφαλίσει ότι κανείς εργαζόμενος δεν θα έμενε απλήρωτος και σίγουρα ο σκοπός του νομοθέτη δεν ήταν να αποτρέψει μια τέτοια πράξη».

Τι είπε στο δικαστήριο ο Στ. Κασσελάκης

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για την επιχειρηματική του πορεία, πριν την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα οικονομικά «αδιέξοδα» που συνάντησε στο κόμμα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μένουν απλήρωτοι. «Ενημερώθηκα ότι δεν υπήρχαν χρήματα για τη μισθοδοσία.. Δεν μπορούσα να αφήσω τον κόσμο τους εργαζόμενους απλήρωτους μέσα στις γιορτές… επίσης με ενημέρωσαν ότι ήταν αυτόφωρο. Ήμουν στην Αμερική για τα Χριστούγεννα και το συζήτησα με τον αδελφό μου, ότι μπορεί να πάω Αυτόφωρο και τότε μου είπε: «θα τα στείλω από την osios για να μην μπεις φυλακή»,είπε ενώ πρόσθεσε πως δεν υπήρχε καν νομικό τμήμα στον ΣΥΡΙΖΑ για να ενημερωθεί σχετικά.

Πρόεδρος: Σας εξηγήθηκαν ποτέ από κανέναν κάποιες βασικές προϋποθέσεις όπως ότι ο αρχηγός κόμματος να έχει συμμετοχή σε εταιρεία;

Κατηγορούμενος: Όχι..

Πρόεδρος: Είχατε εμπειρία στο επιχειρείν, αναθέσατε σε δικηγόρο της επιλογή σας αυτή την έρευνα για το αν έχετε κώλυμα;

Κατηγορούμενος: Μόνο την προέρευνα για να ενταχθώ στο Επικρατείας την έκανα με τον Μιχάλη Καλογήρου και ουδέποτε τέθηκε ζήτημα…

Πρόεδρος: Ο νόμος θέλει απαγόρευση συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας, όχι στις πράξεις διαχείρισης… είχατε την αξία των μετόχων…

Κατηγορούμενος: Δεν είχα κανένα δικαίωμα κρίσης της αξίας των μετόχων, έναν τυπικό τίτλο μιας οντότητας είχα. Οι μετοχές δεν είχαν αξία γιατί ήταν διαχειριστικό όχημα.

Αφορμή για την έρευνα που είχε καταλήξει στην άσκηση της πλημμμεληματικής δίωξης σε βάρος του, ήταν η δημοσιοποίηση εγγράφων σχετικά με την ύπαρξη εταιρείας στις ΗΠΑ που διαθέτει ο Στ. Κασσελάκης και από την οποία δόθηκαν χρήματα προς το ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καλυφθούν οικονομικές ανάγκες των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών, Δημήτρη Νομικό, ο Στέφανος Κασσελάκης κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου, με τον ίδιο να επιμένει πως δεν είχε γνώση της σχετικής απαγόρευσης από τον νόμο.