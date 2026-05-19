Τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας για την εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Για 46η συνεχόμενη εβδομάδα συνεχίζεται η εκστρατεία της Τροχαίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την πρόληψη και τη συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών μοτοσικλετών και ηλεκτρικών πατινιών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., κατά το διάστημα 11 έως 17 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν 17.441 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.319 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 48 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 194 παραβάσεις σε επιβάτες.

Πιο συγκεκριμένα, οι 1.397 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, 183 επιβάτες και 919 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

1.211 στην Αττική,

283 στο Νότιο Αιγαίο,

197 στην Κρήτη,

189 στην Δυτική Ελλάδα,

168 στη Θεσσαλονίκη,

118 στα Ιόνια Νησιά,

83 στη Θεσσαλία,

60 στη Στερεά Ελλάδα,

48 στην Πελοπόννησο,

42 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

37 στην Κεντρική Μακεδονία,

36 στην Ήπειρο,

26 στο Βόρειο Αιγαίο και

15 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.