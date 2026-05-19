Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες - Γιατί αναμένονται τοπικές απογευματινές μπόρες κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα της χώρας.

Τα ανοιξιάτικα τερτίπια του καιρού αναλύει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγώντας με απλό και κατανοητό τρόπο για ποιο λόγο έχουμε «διπλό πρόσωπο» του καιρού με ανοιξιατικό σκηνικό το οποίο αλλάζει άρδην το μεσημέρι με την έλευση βροχών στα ορεινά ενώ δεν αποκλείονται και οι καταιγίδες.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος του ALPHA αυτό το καιρικόπ μοτίβο θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα. «Οι πρωινές ώρες θα κυλούν στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια και σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες. Από το μεσημέρι όμως και μετά, η εικόνα του καιρού θα αλλάζει κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, περισσότερο σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν θα επηρεάζουν όλες τις περιοχές με την ίδια ένταση ή διάρκεια. Ωστόσο, όπου εκδηλώνονται, μπορεί πρόσκαιρα να είναι έντονα» τονίζει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την εξήγηση Τσατραφύλλια το «κλειδί» που αποκωδικοποεί αυτή την καιρική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι ο θερμός αέρας κοντά στο έδαφος ανυψώνεται, καθώς θερμαίνεται από την ηλιακή ακτινοβολία, και συναντά ψυχρότερες αέριες μάζες σε μεγαλύτερα ύψη. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στη δημιουργία νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις εξελίσσονται σε καταιγιδοφόρα νέφη, με αποτέλεσμα την εκδήλωση βροχών, καταιγίδων ή και χαλαζοπτώσεων τοπικού χαρακτήρα.

Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να είναι κατά κανόνα σύντομα και περιορισμένα σε έκταση, χωρίς να επηρεάζουν ταυτόχρονα όλες τις περιοχές. Τις περισσότερες φορές θα εντοπίζονται σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες, καθώς το ανάγλυφο διευκολύνει την ανοδική κίνηση του αέρα και την ανάπτυξη νεφώσεων. Όπως σημειώνει «Τα ορεινά παίζουν σημαντικό ρόλο, γιατί βοηθούν τον αέρα να ανυψωθεί πιο εύκολα. Έτσι, οι πλαγιές και οι ορεινοί όγκοι λειτουργούν σαν «σκαλοπάτι» για την ανάπτυξη των νεφώσεων. Γι’ αυτό και οι μεσημεριανές μπόρες της άνοιξης εμφανίζονται συχνότερα στα βουνά και γύρω από αυτά. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για οργανωμένη κακοκαιρία, αλλά για ένα τυπικό ανοιξιάτικο σκηνικό.»

Μετά τη δύση του ηλίου, η αστάθεια θα υποχωρεί σταδιακά, καθώς μειώνεται η θέρμανση του εδάφους και περιορίζονται οι συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη καταιγίδων. Συνολικά, δεν αναμένεται οργανωμένη κακοκαιρία, αλλά ένα κλασικό ανοιξιάτικο σκηνικό με καλές πρωινές συνθήκες και τοπικές απογευματινές μπόρες κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα της χώρας.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

"Ήλιος το πρωί, συννεφιά ή μπόρες το μεσημέρι: η εξήγηση για τον ανοιξιάτικο καιρό των επόμενων ημερών..." Η άνοιξη είναι κατεξοχήν η εποχή των γρήγορων καιρικών εναλλαγών. Μπορεί το πρωί ο ουρανός να είναι καθαρός και ο καιρός να θυμίζει σχεδόν καλοκαίρι, όμως όσο προχωρά η ημέρα και ο ήλιος θερμαίνει το έδαφος, η ατμόσφαιρα αρχίζει να γίνεται πιο ασταθής. Έτσι, κυρίως πάνω από την ηπειρωτική χώρα και ιδιαίτερα κοντά στους ορεινούς όγκους, αναπτύσσονται νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα μπορούν να δώσουν μπόρες ή τοπικές καταιγίδες. Αυτό το μοτίβο θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Οι πρωινές ώρες θα κυλούν στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια και σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες. Από το μεσημέρι όμως και μετά, η εικόνα του καιρού θα αλλάζει κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, περισσότερο σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν θα επηρεάζουν όλες τις περιοχές με την ίδια ένταση ή διάρκεια. Ωστόσο, όπου εκδηλώνονται, μπορεί πρόσκαιρα να είναι έντονα.

Η «αστάθεια» δημιουργείται όταν ο αέρας κοντά στο έδαφος θερμαίνεται αρκετά, ενώ ψηλότερα στην ατμόσφαιρα οι θερμοκρασίες παραμένουν χαμηλότερες. Ο θερμός και πιο υγρός αέρας αρχίζει να ανυψώνεται. Καθώς ανεβαίνει, ψύχεται, οι υδρατμοί συμπυκνώνονται και σχηματίζονται σύννεφα με κατακόρυφη ανάπτυξη. Αν η διαδικασία αυτή ενισχυθεί, τότε τα σύννεφα μπορούν να εξελιχθούν σε καταιγιδοφόρα νέφη και να δώσουν μπόρες, καταιγίδες, κεραυνούς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χαλάζι. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των φαινομένων είναι η ώρα εκδήλωσής τους. Συνήθως εμφανίζονται από το μεσημέρι έως και τις απογευματινές ώρες, όταν η θέρμανση του εδάφους είναι πιο έντονη. Γι’ αυτό μια περιοχή μπορεί να ξεκινήσει τη μέρα με καλό καιρό, αλλά λίγες ώρες αργότερα να δεχθεί μια σύντομη και δυνατή μπόρα. Μετά τη δύση του ήλιου, όταν περιορίζεται η θέρμανση, η αστάθεια συνήθως εξασθενεί και τα φαινόμενα υποχωρούν.

Τα ορεινά παίζουν σημαντικό ρόλο, γιατί βοηθούν τον αέρα να ανυψωθεί πιο εύκολα. Έτσι, οι πλαγιές και οι ορεινοί όγκοι λειτουργούν σαν «σκαλοπάτι» για την ανάπτυξη των νεφώσεων. Γι’ αυτό και οι μεσημεριανές μπόρες της άνοιξης εμφανίζονται συχνότερα στα βουνά και γύρω από αυτά. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για οργανωμένη κακοκαιρία, αλλά για ένα τυπικό ανοιξιάτικο σκηνικό. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και οι άνεμοι δεν φαίνεται να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Το στοιχείο που θα χαρακτηρίζει τον καιρό θα είναι οι τοπικές μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες, κυρίως στα ορεινά.

