H 3η εκδήλωση του κύκλου διαλέξεων «Συζητάμε στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου.

Η εκδήλωση εξετάζει την πορεία του ανθρώπου από τις απαρχές του έως τις σύγχρονες και μελλοντικές του προοπτικές. Μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις, oι ομιλητές θα αναδείξουν τα βασικά στάδια της ανθρώπινης εξέλιξης, τις γενετικές και περιβαλλοντικές δυνάμεις που τη διαμόρφωσαν, καθώς και το ρόλο του πολιτισμού και της τεχνολογίας στη διαρκή μεταμόρφωση του είδους μας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο πώς η εξελικτική μας ιστορία επηρεάζει τη σύγχρονη υγεία και τις ασθένειες, έως την αλληλεπίδραση μας με το περιβάλλον. Παράλληλα, θα τεθούν ερωτήματα για το μέλλον:

Συνεχίζει ο άνθρωπος να εξελίσσεται και με ποιους τρόπους;

Ποιες είναι οι ηθικές και κοινωνικές προεκτάσεις των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων;

Οι τοποθετήσεις των ομιλητών και η συζήτηση που θα ακολουθήσει φιλοδοξούν να φέρουν το ευρύ κοινό πιο κοντά στην επιστήμη της εξέλιξης και να ανοίξουν έναν ουσιαστικό διάλογο για το τι σημαίνει να είμαστε άνθρωποι σήμερα και αύριο.

Ομιλητές:

Κατερίνα Χαρβάτη, Καθηγήτρια Παλαιοανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο του Τύμπινγκεν, Γερμανία

Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου, Καθηγήτρια Φυσικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ

Νίκη Ευελπίδου, Καθηγήτρια Γεωμορφολογίας, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ

Στάθης Αραποστάθης, Καθηγητής Επιστήμης, Τεχνολογίας και Κοινωνίας, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ

Το συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η δημοσιογράφος Τάνια Γεωργιοπούλου (Καθημερινή)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ & ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Όθωνος 100 Κηφισιά