Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις δίκες εξπρές των πολιτικών.

Σε μετωπική σύγκρουση ήρθαν στη Βουλή ο Γιώργος Φλωριδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λίγη ώρα αφότου συζητήθηκε η άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και αφού είχε τεθεί επι τάπητος η ένσταση αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει η ίδια για τις δίκες - εξπρές των πολιτικών προσώπων.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «σκανδαλώδη και αεροπλανική διάταξη μέσω της οποίας επιχειρείται κατάχρηση εξουσίας σε βάρος πολιτικών αντιπάλων» ενώ είπε ειδικά για τον υπουργό Δικαιοσύνης πως «θα ελεγχθεί ποινικά γι’ αυτό που κάνει».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης σήκωσε το γάντι και πέρασε στην αντεπίθεση συνιστώντας της «να βρει έναν καλό δικηγόρο» καθώς όπως είπε εις βάρος της «προ των πυλών βρίσκονται διώξεις για έξι κακουργήματα για τη βάναυση προσβολή των πιο θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την παράνομη βιντεοσκόπηση» στη δίκη των Τεμπών.

«Ασχολούμαστε με το μισό ποινικό κώδικα μαζί σας. Δεν τη διώκει η Βουλή. Διώκεται για ποινικά αδικήματα που διέπραξε ως πολίτης και δικηγόρος!», επισήμανε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Αυτό ήταν το πρώτο κακό μαντάτο. Το δεύτερο κακό μαντάτο ήρθε από τους δικηγόρους των συγγενών που την κατήγγειλαν. Το τρίτο κακό μαντάτο ήρθε όταν την κατήγγειλε για βάναυση συμπεριφορά η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Και το μεγαλύτερο από όλα η καταγγελία από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων. Δεν έμεινε θεσμός στη Δικαιοσύνη που δεν την έχει καταγγείλει!» πρόσθεσε ανεβάζοντας τους τόνους , με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αντιδρά φωνάζοντας από το έδρανό της: «Τι λέτε κύριε; Ψεύτες είστε! Ψεύδεστε, λέτε ψέματα! Στη φαντασία σας είναι όλα αυτά!».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης συνέχισε εκτιμώντας πως η στάση της κ. Κωνστανοπούλου έχει είναι απόρροια των κυοφορούμενων κομμάτων της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα πως «το κόμμα της φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό, καθώς έρχονται οι πιο καλοί, οι πιο πιστοποιημένοι τιμωροί...».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανηλθε και επιτέθηκε με προσωπικούς χαρακτηρισμούς στον Γιώργο Φλωρίδη, χαρακτηρίζοντας τον «δειλό», «γενίτσαρο» και «κατ’ευφημισμόν κύριο».

Μάλιστα έβαλε ξανά και εναντίον του προεδρεύοντα Γιώργο Γεωργαντά αλλά και κατά του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως «η - έστω και από καραμπόλα «αξιωματική αντιπολίτευση» συμπράττει με τη Νέα Δημοκρατία για να αρθεί η βουλευτική της ασυλία.

Πυρά για τις δίκες - εξπρές πολιτικών

Πυρά για την τροπολογία Φλωρίδη εξαπέλυσε και η υπόλοιπη αντιπολίτευση.

«Είναι φωτογραφική ρύθμιση! Σας ενδιαφέρει να καθαρίσετε τα ονόματα των εμπλεκομένων βουλευτών της ΝΔ για να τους περιλάβετε στα ψηφοδέλτια, δεν σας ενδιαφέρει να καθαρίσετε την πολιτική ζωή του τόπου από τη διαφθορά!», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.



«Δυσκολεύομαι να βρω αντισυνταγματικότητα. Σκοπός της ρύθμισης είναι να γίνονται γρήγορα οι διαδικασίες ώστε να ασκούμε απρόσκοπτα τα καθήκοντά μας», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης. Η ένσταση αντισυνταγματικότητας απορρίφθηκε από την πλειοψηφία.