«Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα, να αρνηθεί να προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, είναι ενδεικτική της αδυναμίας του να αιτιολογήσει την απόφαση του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚμε αφορμή την απόφαση του Εισαγγελέα να μην εμφανιστεί στη Βουλή για να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση των υποκλοπών.

«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν. Αντιθέτως, η απόφαση της αρχειοθέτησης είναι αυτή που έχει δημιουργήσει σε όλη την κοινωνία την αίσθηση της κατάργησης στην πράξη της διάκρισης των εξουσιών», συνεχίζει η Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει: «Δεν υπήρξαν αντίστοιχες ευαισθησίες, όταν αρνήθηκε να εξαιρεθεί ως πρώην εποπτεύων της ΕΥΠ και επέλεξε να είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων».

Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει: «Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης. Αυτή η παρακμή θα τελειώσει με την πολιτική αλλαγή».