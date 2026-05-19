«Χτίζουμε ένα μέλλον το οποίο θέλουμε να προσφέρει σιγουριά και ευημερία σε όλους. Το μέλλον αυτό περνά μέσα από τις ιδιωτικές επενδύσεις», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola Τρία Έψιλον, στο Σχηματάρι, βρέθηκε οΚυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως πρόκειται για μια νέα επένδυση που ενισχύει την παραγωγή, την καινοτομία και την απασχόληση στη χώρα μας.

Επισήμανε ακόμη ότι, η περίσταση αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς μια εταιρεία με βαθιές ελληνικές ρίζες και διεθνές αποτύπωμα, η Coca-Cola 3E, επενδύει δυναμικά στο μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και των ανθρώπων της. Όπως είπε, η νέα αυτή γραμμή παραγωγής δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση αλλά είναι ένα ακόμη βήμα προς μια Ελλάδα πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή, πιο σύγχρονη και πιο ανταγωνιστική, με επενδύσεις που συνδυάζουν την ανάπτυξη με την τεχνολογική πρόοδο και τη βιωσιμότητα.

«Ξέρετε ότι είναι ξεχωριστή η χαρά μου κάθε φορά που εγκαινιάζουμε μία νέα επένδυση στη χώρα και πάντα προσπαθώ να συμμετέχω σε τέτοιες ευχάριστες στιγμές και πολύ περισσότερο σήμερα καθώς ξεκινά μία καινούρια σημαντική γραμμή παραγωγής της Coca-Cola Τρία Έψιλον, μίας εταιρείας του ομίλου Coca-Cola Hellenic, που -όπως είπε και ο Αναστάσης- έχει ελληνικό DNA, γιορτάζει πια τα 75 δημιουργικά της χρόνια, αλλά είναι ταυτόχρονα ένας διεθνής κολοσσός με παρουσία σε παραπάνω από 30 χώρες και μία συγκυρία που μου δίνει και εμένα την ευκαιρία να ευχηθώ πολλές ακόμα δεκαετίες προόδου με θετικό πρόσημο για την ελληνική οικονομία, για την αγορά, για την κοινωνία και πρωτίστως για τους πολλούς εργαζομένούς σας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Εξάλλου, έχουμε αποδείξει ότι αυτή η κυβέρνηση θέλει την βιομηχανία πρωταγωνιστή και γι' αυτό και η βιομηχανική παραγωγή στην χώρα μας έχει αυξηθεί πάνω από 20% τα τελευταία 7 χρόνια σε μία εποχή όπου δεν βλέπουμε αντίστοιχες αυξήσεις στην Ευρώπη. Με 3.000 περισσότερες επιχειρήσεις μεταποίησης, έχουμε την απασχόληση στον κλάδο συνολικά αυξημένη κατά σχεδόν 20%. Προφανώς πρόκειται για σημαντικές νίκες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά και της Πολιτείας και της κοινωνίας.

Και νομίζω ότι είναι και μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που τελικά έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας. Διότι κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα η οποία δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια το έχουμε πετύχει. Και μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί.

Και θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να θέσουμε σε λειτουργία αυτήν την ταχεία καινούρια γραμμή παραγωγής, η οποία, αν έχω ενημερωθεί σωστά, υπερδιπλασιάζει τις επιδόσεις, ενώ ταυτόχρονα, και θα επιμείνω σε αυτό, περιορίζει την χρήση πλαστικού και μειώνει και ουσιαστικά την ενεργειακή κατανάλωση. Γιατί το λέω αυτό; Διότι ουσιαστικά η επένδυσή σας συνιστά ένα άλμα παραγωγικότητας και ένα βήμα το οποίο ταυτόχρονα μας φέρνει πιο κοντά στα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Διότι θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε, το γνωρίζουν καλά και οι συναρμόδιοι υπουργοί, ότι στα ζητήματα παραγωγικότητας είμαστε ακόμα πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κατά συνέπεια έχουμε πολύ έδαφος να καλύψουμε και πρέπει να κερδίσουμε αυτό το χαμένο έδαφος του παρελθόντος. Και αυτό προϋποθέτει επιχειρήσεις με μέγεθος, με κλίμακα, αλλά κυρίως επιχειρήσεις που επενδύουν στη σύγχρονη τεχνολογία», τόνισε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε:

«Και χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι άκουσα ότι η επόμενη επένδυσή σας αφορά ένα υπερσύγχρονο κέντρο logistics, επένδυση άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ που θα δημιουργηθεί στην Αττική και αυτό, απ' ό,τι καταλαβαίνω, απολύτως αυτοματοποιημένο και συμβατό, θα έλεγα, με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές τέτοιων κέντρων. Από την πλευρά μας, η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει να επενδύσει. Αυτή είναι ακριβώς τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην απλοποίηση των διαδικασιών, μειωμένες κρατήσεις και εισφορές, αλλά και με σημαντικά επενδυτικά κίνητρα και με προγράμματα κατάρτισης.

Νομίζω ότι, ειδικά για τη στήριξη της βιομηχανίας, ότι το ”το είπαμε, το κάναμε”, είναι ουσιαστικά ένα διαρκές σύνθημα. 20 από τους 83 φόρους που έχουμε μειώσει αυτά τα 7 χρόνια αφορούν ευθέως και την βιομηχανία, ενώ θέλω να επαναλάβω και με αυτή την ευκαιρία την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στρέψει ουσιαστικά τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου προς τη βιομηχανία και προς τη μεταποίηση. Είναι μια συνειδητή επιλογή, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να χρηματοδοτούνται 930 επενδύσεις, ύψους 3,1 δισ. ευρώ σε τομείς που θεωρούμε ότι έχουμε σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως παραδείγματος χάρη ο τομέας των ποτών και των τροφίμων.

Να αναφέρω επίσης ότι οι μισές από τις 18 στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν το 2026, αφορούν τη βιομηχανία, ενώ να τονίσω επίσης ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης λειτουργεί πλέον, με πολύ πιο μεγάλες ταχύτητες από ό,τι στο παρελθόν, μια one-stop shop γραμματεία για τις ιδιωτικές επενδύσεις, από την υποδοχή της αίτησής τους μέχρι την υλοποίησή τους. Και βέβαια, σε προτεραιότητα αυτή την ώρα, είναι και 12 σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες μειώνουν το διοικητικό βάρος για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Και αναφέρομαι σε ζητήματα, τα οποία ξέρω ότι σας απασχολούν και εσάς, η απλούστερη αδειοδότηση και η διευκόλυνση του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων, κάτι το οποίο μας τίθεται συνέχεια ως ζήτημα από την οργανωμένη βιομηχανία.

Στην αναβάθμιση του όλου πλαισίου για τα επιχειρηματικά πάρκα μεμονωμένης μονάδας, κάτι στο οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί και αυτή εδώ πέρα η μονάδα. Στην αντικατάσταση του δελτίου κίνησης από το ψηφιακό δελτίο. Και τέλος, σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, η οποία συζητείται και ωριμάζει εδώ και καιρό και αναφέρομαι στο Ειδικό Χωροταξικό για την Βιομηχανία. Βρισκόμαστε σε διαρκείς συζητήσεις με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας. Θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το συντομότερο δυνατό και θα κλείσει και αυτό μια σημαντική εκκρεμότητα που αφορά τα ζητήματα οργάνωσης του χώρου. Ειδικά σε μια χώρα όπου δεν έχουμε τόσο μεγάλη κουλτούρα βιομηχανικών πάρκων και όπου πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε υφιστάμενες βιομηχανίες να μπορούν, χωρίς μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια, να επεκτείνονται τουλάχιστον σε όμορα γήπεδα, κάτι το οποίο αποτελεί και ένα διαχρονικό αίτημα της ελληνικής βιομηχανίας.

Και κάτι ακόμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι άκουσα όλους τους προλαλήσαντες να μιλούν για το ανθρώπινο δυναμικό, τη σημασία που αποδίδω στον Εθνικό Διάλογο για την προώθηση και την αναβάθμιση των τεχνικών επαγγελμάτων. Ξέρουμε καλά ότι η αγορά εργασίας αλλάζει. Ξέρουμε καλά, και εσείς το ξέρετε καλά, ότι ψάχνατε περισσότερο εξειδικευμένου προσωπικό με σύγχρονες δεξιότητες.

Και ξέρουμε καλά ότι τα επαγγέλματα, τα οποία θα μπορούν να βρουν απασχόληση σε μια μεταποιητική μονάδα, όπως αυτή στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, είναι κατ' εξοχήν επαγγέλματα, τα οποία προέρχονται από το χώρο της τεχνικής εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να στηριχθεί περισσότερο και πρέπει να καταστεί ουσιαστικά ελκυστική επιλογή για νέες και νέους, οι οποίοι σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ξεκινάμε λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία για να πετύχει, όπως είπα, χρειάζεται να σπάσουμε αυτά τα ταμπού, τα οποία δυστυχώς ακόμα υπάρχουν, και να δώσουμε στα τεχνικά επαγγέλματα και την κοινωνική αξία, την κοινωνική αναγνώριση που τους αξίζει. Αλλά νομίζω ότι και οι εργοδότες, και εδώ προφανώς αναφέρομαι και στις μεγάλες πολυεθνικές, αλλά και στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις».

Απευθυνόμενος στα διευθυντικά στελέχη της Coca Cola Τρία Έψιλον ο πρωθυπουργός ανέφερε:

Εσείς είστε και τα δύο.. Είστε η μεγαλύτερη εταιρεία στο ελληνικό χρηματιστήριο. Είσαι ταυτόχρονα, όμως, και μια πολυεθνική εταιρεία, η οποία δεν ξεχνά τις ρίζες της. Το πιο σημαντικό, όμως, για τη δικιά σας επιτυχία, το είπατε εξάλλου, είναι η στήριξη των ανθρώπων σας, των εργαζόμενών σας. Σε αυτούς οφείλετε την επιτυχία σας. Σε αυτούς οφείλετε να επενδύετε για την κατάρτισή τους, για την επαγγελματική τους διαδρομή. Και προφανώς μια εταιρεία όπως η δικιά σας μπορεί να δώσει πολλές διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές σε ένα νέο στέλεχος, το οποίο θα ξεκινήσει να εργάζεται σε εσάς. Και προφανώς, βέβαια, να προσφέρει διαρκώς καλύτερες αμοιβές, όπως και ένα εργασιακό περιβάλλον σύγχρονο και ασφαλές, με ευκαιρίες εξέλιξης για όλους. Θέλω να θυμίσω ότι η κυβέρνησή μας, η αύξηση των ονομαστικών μισθών, αποτέλεσε κεντρική προεκλογική δέσμευση όταν ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύθηκε, και πάλι το 2023, και τότε είχαμε δεσμευτεί για μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης, στα 1.500 ευρώ το 2027. Χαίρομαι, διότι η ελληνική οικονομία αυτόν τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης, τον έχει ήδη πετύχει. Και θα έλεγα ότι εδώ η δικιά σας εταιρεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Έχετε αναγνωρίσει αυτήν την ανάγκη να επενδύετε στους ανθρώπους σας, αλλά και στην καινοτομία, και γι' αυτό και είστε ένας κορυφαίος εργοδότης σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Είστε και ένας κορυφαίος εργοδότης που στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείστε. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στο Σχηματάρι 426 εργαζόμενοι, αν το συγκράτησα καλά, φαντάζομαι οι περισσότεροι θα είναι από την ευρύτερη περιοχή και εδώ πέρα η μονάδα σας έχει ταυτιστεί με μια περιοχή, η οποία βρίσκεται ουσιαστικά στην καρδιά της ελληνικής μεταποίησης.

Όμως, θέλω με την ευκαιρία αυτή να αναγνωρίσω και την ευρύτερη κοινωνική συνεισφορά της Coca Cola Hellenic και της Coca Cola 3Ε μέσα από μια σειρά από σημαντικές δράσεις εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης. Είτε μιλάμε για την αποκατάσταση περιοχών της Αχαΐας που επλήγησαν από πρόσφατες πυρκαγιές είτε μιλάμε για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που δεν είναι άλλη από την προστασία του πιο σημαντικού ελαιώνα στην χώρα μας, του ελαιώνα της Άμφισσας, ο οποίος και αυτός είχε πληγεί πριν από κάποια χρόνια από μια πυρκαγιά. Δέντρα τα οποία έχουν ριζώσει εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια αξίζουν της προστασίας μας και σας ευχαριστώ που αναλάβατε αυτήν την πολύ σημαντική αποστολή να μας συνδράμετε σε αυτό το έργο.

Νομίζω ότι είναι μια πρωτοβουλία αντάξια μιας επιχείρησης η οποία πρωταγωνιστεί σε ολόκληρο τον κόσμο με μια πρόοδο προφανώς που, όπως είπα, δημιουργεί και ανάλογες προσδοκίες και θα σας καλέσω να σταθείτε στον ίδιο δρόμο με φιλοδοξία και με ευθύνη. Νομίζω και να κλείσω με αυτό ότι η χώρα μας πορεύεται με αυτοπεποίθηση έχοντας αποδείξει ότι μπορεί να ξεπερνά κρίσεις, να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, έχοντας ανατάξει πια την οικονομία μας, έχοντας βάλει γερά δημοσιονομικά θεμέλια. Χτίζουμε πια ένα μέλλον το οποίο θέλουμε να προσφέρει σιγουριά και ευημερία σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες.

Το μέλλον αυτό περνά μέσα από τον ιδιωτικό τομέα, περνά μέσα από τις ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες πρέπει να συγκλίνουν και να φτάσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οπότε, με αυτές τις σκέψεις, θέλω και πάλι να σας συγχαρώ, να ευχηθώ ακόμα πιο ενεργή παρουσία στην χώρα μας και να εξακολουθείτε να δείχνετε απτά δείγματα κοινωνικής ευαισθησίας μέσα από τις σημαντικές δράσεις εταιρικής ευθύνης, τις οποίες αναπτύσσετε όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ», είπε κλείνοντας ο πρωθυπουργός.