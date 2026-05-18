Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού, μετά το τέλος του πολέμου, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ.

«Εκτιμώ, ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μια έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε «last minute booking», διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση» σημείωσε και πρόσθεσε πως «βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα «κράτημα». Δεν αισθάνομαι, όμως, ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το βασικό ζητούμενο παραμένει το μερίδιο αγοράς, «αν η «πίτα» συνολικά μικρύνει, να είμαστε εμείς η χώρα που θα επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση. Ζούμε, προφανώς, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μπορεί να υπάρχουν προορισμοί σήμερα στη Μέση Ανατολή που εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή να μην είναι δημοφιλείς. Αυτό μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό» σημείωσε.

Μιλώντας για τον υπερτουρισμό που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως «καταρχάς, αποκρούω την έννοια του υπερτουρισμού. Η Ελλάδα είναι ταυτισμένη με τον τουρισμό. Ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας. Αποτελεί έναν κλάδο στον οποίο απασχολούνται εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει προφανείς συνέργειες με πολλούς άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως, παραδείγματος χάριν, ο κλάδος της αγροτικής παραγωγής. Και δεν πιστεύω ότι η χώρα μας έχει αντιμετωπίσει φαινόμενα όπως αυτά τα οποία έχουμε δει σε άλλες χώρες, όπου αρχίζει να υπάρχει πια μια κοινωνική αντίδραση απέναντι στον τουρισμό».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία του εσωτερικού τουρισμού, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να στηρίζει με όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους τα προγράμματα γύρω από την έννοια του κοινωνικού τουρισμού και του «Τουρισμός για όλους». «Θέλουμε οι Έλληνες οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα σήμερα να περάσουν έστω και μία εβδομάδα διακοπές, να μπορούν να το κάνουν, και αυτό βέβαια σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα εργαλεία αυτά για να κατευθύνουμε τουριστική κίνηση εκεί που μπορεί συγκυριακά αυτό να είναι πιο απαραίτητο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνοντας την συζήτηση μίλησε για την έννοια της «ήπιας ισχύος» λέγοντας πως αυτή ξεκινάει πρώτα και πάνω από όλα με μια χώρα η οποία έχει βάλει σε τάξη τα του οίκου της. «Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με τον γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της ευρωζώνης. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να πείτε ότι δεν συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό, όμως, σας διαβεβαιώνω ότι δημιουργεί την εικόνα μιας χώρας η οποία αντιμετωπίζει τις χρόνιες παθογένειές της με σοβαρότητα και μπορεί πια να εκπέμπει μια αισιοδοξία για έναν κόσμο που αλλάζει» τόνισε.