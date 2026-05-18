Ο σκληρός Προεδρικός πυρήνας (Μητσοτακικοί) αριθμεί περίπου 90 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. Πόσους επηρεάζουν Κ. Χατζηδάκης, Νίκος Δένδιας, Άδωνης Γεωργιάδης και Κ. Πιερρακάκης- Ο ρόλος Δημητριάδη.

Η μάχη των εσωκομματικών συσχετισμών στην Πολιτική Επιτροπή της Ν.Δ. δόθηκε. Με όλες τις πλευρές να δηλώνουν ικανοποιημένες. Αν , ωστόσο, προσθέσει κανείς τα νούμερα που δίνουν τα διάφορα επιτελεία - ως είθισται στις εσωκομματικές εκλογές-ο συνολικός αριθμός υπερβαίνει κατά πολύ τα 150 μέλη του...

Αυτό συμβαίνει διότι όλες οι πλευρές συμπεριλαμβάνονται εκτός των μελών του σκληρού πυρήνα που διαθέτουν και κάποια ακόμη μέλη που δεν είναι αμιγώς δικά τους αλλά φλερτάρουν είτε με τους Προεδρικούς είτε με άλλους πρωτοκλασάτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο σκληρός Προεδρικός πυρήνας (Μητσοτακικοί) αριθμεί περίπου 90 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. Στην Προεδρική Ομάδα περιλαμβάνεται και η ομάδα του Παύλου Μαρινάκη μαζί με την ΟΝΝΕΔ.

Από εκεί και πέρα ​​κεκλεισμένων των θυρών έγινε μία «τεχνική» κατανομή στα τέσσερα πρωτοκλασάτα στελέχη. Πολλών εκ των οποίων είναι Προεδρικοί.

Κ. Χατζηδάκης, Νίκος Δένδιας, Άδωνης Γεωργιάδης και Κ. Πιερρακάκης. Όλοι μαζί επηρεάζουν για τα 60 στελέχη. Και ο κάθε ένας από αυτούς πιστώνεται πάνω- κάτω από 15 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής.

Σημαντικό ρόλο στο μοίρασμα της κομματικής τράπουλας έπαιξε και ο Γρ. Δημητριάδης η κομματική δύναμη του οποίου έγινε αισθητή τόσο κατά την είσοδο του στο Συνεδριακό Κέντρο την Παρασκευή όπου καταχειροκροτήθηκε όσο και στο πάρτι που έκανε συγκεντρώνοντας για τα 1.500 άτομα. ..Παρά τις κακές γλώσσες που τον ήθελαν να κόβεται από όλες τις λίστες. Το περιβάλλον του, ωστόσο, διαμηνύει ότι όπως είπε ο πρώην υπουργός Επικρατείας στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Real news παίζει και θα συνεχίσει να παίζει με τη φανέλα της Ν.Δ. χωρίς να βλάπτει τον Κ. Μητσοτάκη.

Ενδιαφέρον , ωστόσο, προκαλεί και η ανθρωπογεωγραφία της πρώτης 20άδας των μελών που εκλέχθηκαν στη νέα Πολιτική Επιτροπή. Με την εκλογή νέου Γραμματέα να πάρει τουλάχιστον μία εβδομάδα παράταση αφού ακόμη δεν έχει βρεθεί ο εκλεκτός υποψήφιος..

Η ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ 20 ΠΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Κοινής αποδοχής διαχρονικός Νεοδημοκράτης

ΜΠΗΣΣΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ : Επιρροής Κ. Πιερρακάκη

ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ : Ακραιφνής Μητσοτακικός

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ : Καραμανλικός και μετέπειτα Σαμαρικός. Τον αναγνωρίζουν όλες οι φυλές της Ν.Δ

ΔΗΓΚΑΣ ΑΓΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Προέρχεται από την ΟΝΝΕΔ – Επιρροής Κ. Χατζηδάκη

ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ : Ακραιφνής Καραμανλικός. Διατηρεί καλές σχέσεις με τον Διευθυντή της Ν.Δ. Γ. Σμυρλή

ΚΑΣΕΡΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ : Επιρροής Κ. Πιερρακάκη

ΛΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Επιρροής Ν. Δένδια

ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Επιρροής Π. Μαρινάκη

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ : Θεωρείται Μητσοτακικής επιρροής

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ : Προέρχεται από την Θεσσαλονίκη. Δεν πιστώνεται στον Κ. Μητσοτάκη

ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ : Επιρροής Απ. Τζιτζικώστα

ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : Ομάδα Αλήθειας (Μητσοτακικός)

ΜΠΕΝΟΣ ΚΙΜΩΝ: Ομάδα Αλήθειας (Μητσοτακικός)

ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ : Επιρροής Άδωνη Γεωργιάδη

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ : Επιρροής Ν. Κεραμέως και Κ. Χατζηδάκη

ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ : Καραμανλικός

ΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : Μητσοτακικός

ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ : Επιρροής Γ. Σμυρλή

ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ : Επιρροής Γρ. της Ν.Δ. Στ. Κονταδάκη.