«Καλώς σας διέγραψε ο Μητσοτάκης, εάν σας διέγραψε γι’ αυτό» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε βεντέτα εξελίσσεται η κόντρα του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Μάριο Σαλμά, μετά τις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή για «παράνομες δουλειές» μέσα στα νοσοκομεία και για την εκτίμηση πως θα έρθουν δικογραφίες και για το χώρο, αναφορές που προκάλεσαν την αντίδραση του υπουργού Υγείας που προανήγγειλε μηνύσεις,

Ο Μάριος Σαλμάς επανέλαβε και σήμερα σε επίκαιρη ερώτησή του στις βαριές καταγγελίες περί «στημένου» διαγωνισμού στη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων υποστηρίζοντας πως η επίμαχη προκήρυξη υπήρξε «παράνομη» καθώς καρτέλ χειραγώγησαν το διαγωνισμό μέσω προσυνεννόησης, ζητώντας μάλιστα τα πρακτικά της σημερινής συζήτησης να διαβιβαστούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε πως ο διαγωνισμός κρίθηκε καθόλα νόμιμος, και εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση εις βάρος του Μάριου Σαλμά, κατηγορώντας τον ανεξάρτητο βουλευτή πως «δίνει μάχη υπέρ συγκεκριμένης ιδιωτικής εταιρείας» και πως «εκπροσωπεί ιδιωτικά συμφέροντα».

«Θα περίμενε κανείς, επειδή έχετε την εμπειρία της Novartis, να επιδείξετε μεγαλύτερη ευπρέπεια, αξιοπρέπεια και ευαισθησία και να μην κατηγορείτε συναδέλφους σας. Γυρίσατε τα κανάλια και αρχίσατε να μιλάτε για διεφθαρμένους, εγώ δεν ανέχομαι μύγα στο σπαθί μου», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, διευκρινίζοντας πως όταν προκηρύχθηκε και προχώρησε ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, εκείνος βρίσκονταν στο τιμόνι του υπουργείου Ανάπτυξης κι όχι σε εκείνο του υπουργείο Υγείας.

Όπως ανέφερε εν συνεχεία, η συγκεκριμένη εταιρεία έχει προσφύγει κατά του διαγωνισμού και το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε πως αυτός υπήρξε απολύτως νόμιμος και κλιμάκωσε την επίθεση. «Όλα όσα είπατε είναι ψέματα. Καλώς σας διέγραψε ο Μητσοτάκης, εάν σας διέγραψε γι’ αυτό», επισήμανε και ρώτησε τον βουλευτή: «Δεν συναντήθηκα ποτέ με κάποια εταιρεία. Εσείς συναντηθήκατε, ναι ή όχι;».

«Το να κάνει έναν διαγωνισμό το δημόσιο δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται το καρτέλ. Το καρτέλ χειραγωγεί τον διαγωνισμό με συνεννόηση και το δημόσιο δεν παίρνει αυτό που θέλει στην χαμηλότερη τιμή. Αυτό είναι που διαφωνώ με την σημερινή κυβέρνηση και ο λόγος που με διέγραψε ο πρωθυπουργός», επανήλθε ο Μάριο Σαλμάς.

«Έχετε ζητήσει ποτέ από φαρμακευτική εταιρεία να πληρώσει μέσα ενημέρωσης για να κάνετε καριέρα, ναι ή όχι;», ρώτησε στη συνέχεια τον υπουργό Υγείας να σηκώνει το γάντι και να περνά στην αντεπίθεση.

«Πολύ εκνευριστήκατε....Λάθος αντίπαλο διαλέξατε. Είστε παντελώς άσχετος. Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο! Να πάτε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, να πάτε και στον Πάπα της Ρώμης εάν θέλετε! Για τη ψυχή της μάνας σας το κάνετε… Εκπροσωπείτε μια εταιρεία», είπε σημειώνοντας πως υπήρξε πλήρης διαφάνεια και δημόσια διαβούλευση.

«Θα τα πούμε στα δικαστήρια, με συκοφαντήσετε. Εαν γι’αυτά κατηγορήσατε τον Μητσοτάκη και αναγκάστηκε να σας διαγράψει, τότε πετάξετε μια μεγάλη καριέρα στον κάλαθο των αχρήστων», πρόσθεσε, ενώ ο καυγάς συνεχίστηκε και όταν έκλεισαν τα μικρόφωνα.