Στο ψηφιακό εξώφυλλο της Vogue η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Έχει κατακτήσει τέσσερα Γκραν Σλαμ. Βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του τένις. Αλλά η Αρίνα Σαμπαλένκα έχει και άλλα όνειρα, όχι μόνο μέσα στο κορτ. Όπως να ποζάρει για τη Vogue, κάτι που προστέθηκε στη λίστα των επιθυμιών της που πραγματοποιήθηκαν.

Η 28χρονη Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια του τένις πόζαρε για το ψηφιακό εξώφυλλο της «βίβλου» της μόδας για τον Μάιο. «Ένα όνειρο πραγματοποιήθηκε. Σας ευχαριστώ», έγραψε στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της για το περιοδικό, στις οποίες κόβει την ανάσα.

Στη συνέντευξη, η Αρίνα Σαμπαλένκα μιλά για πολλά θέματα, τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την προσωπική της ζωή. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι σκέφτεται να παντρευτεί στην Ελλάδα, το καλοκαίρι του 2027. Τον Μάρτιο της έκανε πρόταση γάμου, ο ελληνικής καταγωγής, γεννημένος στη Βραζιλία, επιχειρηματίας Γιώργος Φραγκούλης.

Για τη νοοτροπία της στο τένις, είναι ξεκάθαρη. «Πολλοί από εμάς σκεφτόμαστε ότι πρέπει να κερδίζουμε κάθε ματς. Αν δεν σκέφτεσαι έτσι, τότε τι κάνεις; Όταν είσαι στην κορυφαία πεντάδα και κερδίζεις Γκραν Σλαμ, δεν είναι ΟΚ να είσαι ΟΚ με την ήττα. Αυτή είναι η νοοτροπία μου», δηλώνει.

Σε άλλο σημείο, αναφέρεται και στα μηνύματα μίσους που λαμβάνει. «Με την πολλή αγάπη, προσοχή και επιτυχία, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που σε κρίνουν. Κρίνουν την εμφάνισή σου, τα μουγκρητά σου, την εθνικότητά σου, ακόμα και την ιδιωτική ζωή και τις επιλογές σου», λέει. Μερικές φορές, βλέπει σχόλια στα social media και ρωτά τον μάνατζέρ της αν ο κόσμος τη μισεί τόσο πολύ. Όμως, μετά μπαίνει στο κορτ, νιώθει την υποστήριξη «και συνειδητοποιώ πως αυτό στο διαδίκτυο είναι τόσο λίγοι άνθρωποι, αλλά είναι πολύ δυνατό».

Κάποιες φορές, όταν τα σχόλια προέρχονται από ανώνυμους λογαριασμούς, σκέφτεται «δεν έχεις καν τα κότσια να δείξεις το πρόσωπό σου;». Όμως, άλλες φορές «κάνω κλικ στο προφίλ, βλέπω ότι είναι μια μητέρα με τρία παιδιά, μια χαρούμενη οικογένεια που ζει μια πολύ συμβατική, τέλεια ζωή. Και τα μηνύματα που σου στέλνει είναι “θέλω να πεθάνεις, θέλω η οικογένειά σου να πάθει καρκίνο, είσαι πόρνη”. Και σκέφτομαι ότι κάτι πάει στραβά με αυτόν τον πλανήτη», περιγράφει.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα αναφέρεται και στις αντιδράσεις που δέχθηκε, ως Λευκορωσίδα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς το Μινσκ είναι βασικός σύμμαχος της Μόσχας.

«Να μη δίνεις το χέρι, σέβομαι αυτή τη θέση», λέει αναφερόμενη σε κάποιες τενίστριες, όπως η Ουκρανή Ελίνα Σβιτόλινα, που δεν κάνουν χειραψία έπειτα από ένα ματς με Ρωσίδες και Λευκορωσίδες. «Ξέρω ότι δεν είναι προσωπικό. Στέλνουν ένα μήνυμα. Αλλά ήταν σκληρό, το μίσος που δεχόμουν από ανθρώπους στο τουρ. Ένας προπονητής τρελάθηκε μαζί μου, λέγοντας ότι εγώ ήμουν εκείνη που ρίχνει βόμβες. Είναι προφανές ότι θέλω ειρήνη για όλους. Δεν θέλω αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι και με διαπραγματεύσεις να βρουν μια λύση», τονίζει.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως ο αθλητισμός είναι «ένα μέρος στο οποίο μπορούμε να ενωθούμε, όχι να μαχόμαστε ο ένας τον άλλον, σαν να έχουμε πόλεμο (…) Για τόσο πολύ, Ουκρανοί και Λευκορώσοι ήταν σαν αδέλφια. Είμαστε το ίδιο. Και τώρα υπάρχει αυτός ο τεράστιος τοίχος ανάμεσά μας και δεν ξέρω αν θα φύγει ποτέ», προσθέτει.